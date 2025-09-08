El delantero de Boca que brilla en el Ascenso y está a un paso de volver a Primera

Si ese cruce se da, Madryn se tomaría revancha de lo ocurrido el año pasado. En el Reducido de 2024 se enfrentó al Lobo mendocino y quedó en el camino. Gimnasia llegaría después al partido final y allí caería con San Martín de San Juan, que se terminó quedando con el ascenso.

Fue justamente desde Gimnasia de Mendoza que llegó Nazareno Solís. Tras la buena campaña en el mensana, finalizó su cesión a fines de 2024 y, en vez de volver a Boca, renovó el préstamo pero en Madryn.

Allí, con la 10 en la espalda, Solís se ha convertido en el máximo asistidor de la B Nacional, con 9 pases de gol en su cuenta personal. Y, aunque no es el máximo goleador, también acumula 5 gritos.

Aunque podría decirse que en Madryn encontró su lugar, lo cierto es que en Gimnasia ya había hecho muy bien las cosas y era una pieza clave del Lobo, dirigido en aquel entonces por otro ex Boca, el ex arquero Ezequiel Medrán.

Solís llegó al Xeneize en 2016 pero nunca pudo hacer pie. Jugó apenas 4 partidos y no marcó ningún gol. Además de los clubes mencionados, ha pasado por equipos como Alvarado, Patronato, Aldosivi, San Martín de San Juan y Huracán, entre otros.

