La Primera B Nacional atraviesa su recta final. Quedan solo cuatro partidos para que quede definida la final por el primer boleto hacia la Primera División del fútbol argentino y para que también quede definido el Reducido, que otorgará el segundo boleto. Allí, el ex Boca Nazareno Solís busca hacer historia.
El delantero de Boca que brilla en el Ascenso y está a un paso de volver a Primera
Boca compró a Nazareno Solís hace nueve años y lo cedió a préstamo muchísimas veces. Ahora en Deportivo Madryn, el delantero está al borde de lograr el ascenso.
A sus 31 años, Solís ha recorrido tantos equipos que la memoria olvida que, a pesar de sus rumbos, sigue siendo futbolista de Boca . El delantero actualmente brilla en Deportivo Madryn, uno de los animadores de la B Nacional y también uno de los grandes candidatos a jugar en la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, en el conjunto que dirige Leandro Gracián (otro ex Boca) solo está a préstamo. Deberá volver a Boca en diciembre de 2026.
Con los ex Boca como estandartes, Deportivo Madryn tiene chances reales de jugar en Primera División
Pero para eso todavía falta. Mientras tanto, Solís no piensa en Boca ni mucho menos: es una de las figuras de un Madryn que, bajo las órdenes de Gracián, es líder absoluto de la Zona A de la B Nacional. A solo cuatro fechas del final, el equipo sureño sueña con disputar la bendita final. En caso de terminar puntero, se enfrentará en ese partido definitorio ante Gimnasia de Mendoza, líder de la Zona B y otro de los grandes candidatos a subir a Primera División.
Si ese cruce se da, Madryn se tomaría revancha de lo ocurrido el año pasado. En el Reducido de 2024 se enfrentó al Lobo mendocino y quedó en el camino. Gimnasia llegaría después al partido final y allí caería con San Martín de San Juan, que se terminó quedando con el ascenso.
Fue justamente desde Gimnasia de Mendoza que llegó Nazareno Solís. Tras la buena campaña en el mensana, finalizó su cesión a fines de 2024 y, en vez de volver a Boca, renovó el préstamo pero en Madryn.
Allí, con la 10 en la espalda, Solís se ha convertido en el máximo asistidor de la B Nacional, con 9 pases de gol en su cuenta personal. Y, aunque no es el máximo goleador, también acumula 5 gritos.
Aunque podría decirse que en Madryn encontró su lugar, lo cierto es que en Gimnasia ya había hecho muy bien las cosas y era una pieza clave del Lobo, dirigido en aquel entonces por otro ex Boca, el ex arquero Ezequiel Medrán.
Solís llegó al Xeneize en 2016 pero nunca pudo hacer pie. Jugó apenas 4 partidos y no marcó ningún gol. Además de los clubes mencionados, ha pasado por equipos como Alvarado, Patronato, Aldosivi, San Martín de San Juan y Huracán, entre otros.