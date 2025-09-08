Jonatan Viale no para de despegarse de Milei: "Es suficiente, muchachos"

Jonatan Viale cada vez más crítico del Gobierno

Es preciso recordar que hace algunos días Jonatan Viale aprovechó su rol de conductor en Radio Rivadavia para hacer un duro editorial en contra del Gobierno.

“Tuvimos el caso $LIBRA que no terminó, no terminó. Tuvimos corrupción en la Anses y en el PAMI en distintas provincias donde se pedía un diezmo para LLA", expresó enojado y siguió: "Tuvimos el caso de las empresas de la familia Menem, que lo re contra contamos acá y allá, contratando al Banco Nación, algo que es éticamente incompatible, está mal”.

Asimismo, continuó: “Ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad, supuestos retornos: 8%. No hay lugar para eso, eh. No hay lugar de ninguna manera para esto porque la gente se los come crudos, le aviso al Gobierno, olvídense, esencialmente porque el contrato era un loco con la motosierra destruyendo los curros del Estado".

“No podríamos entender ni avalar la corrupción ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, al menos acá, no cuenten conmigo para eso. Pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural", señaló tajante.

