El duro descargo de Mario Pergolini en contra de la censura por los audios de Karina Milei

Mario Pergolini se diferenció de Luis Majul

Es preciso recordar que quien rápidamente salió a opinar del tema fue Luis Majul quien lejos de solidarizarse con sus colegas, apuntó contra Jorge Rial durante su programa en LN+.

"Al mismo tiempo hay implicancias políticas. Por ejemplo ya, nuestro colega Jorge Rial, esto va por mi cuenta, se está victimizando. A mi entender", dijo durante el pase que hace con Cristina Pérez.

Sus dichos son en referencia a que previamente el periodista de Radio 10 había dicho en su ciclo radial Argenzuela que había visto estacionado en la puerta de su casa un Fálcon"con un tipo adentro tomando mate" mirándolo fijamente. "El Fálcon es el sinonimo de la represión", había expresado mediante el micrófono.

Además, posteriormente intentó despegarse un poco de su brutal declaración y el comunicador manifestó: "Che, libertad de expresión siempre. Yo, en la discusión, siempre a favor de la libertad de expresión aún contra el más runfla".

