Después de que el Gobierno denunciara espionaje ilegal por la filtración de los audios de Karina Milei y consiguiera una cautelar para frenar nuevas difusiones, Mario Pergolini protagonizó un fuerte descargo en su programa Otro día perdida en contra de la censura previa y en clara defensa de sus colegas Jorge Rial y Mauro Federico.
“ES ALGO CONSTITUCIONAL”
El duro descargo de Mario Pergolini en contra de la censura por los audios de Karina Milei
Mario Pergolini aprovechó su rol de conductor en la pantalla de El Trece para solidarizarse con Jorge Rial y Mauro Federico tras la embestida oficialista.
Seriamente y mirando a cámara expresó: "Ante de corrupción gravísimo: ¿Qué importa la privacidad de Karina? Porque este es un tema de Estado". Asimismo, en clara alusión a los escandalosos vidos que protagonizó el expresidente Alberto Fernández y Tamara Pettinato, dijo: "No es que en esos audios le estaban diciendo cosas lindas a Alberto Fernández".
Por otro lado, no dejó pasar que el juez Alejandro Maraniello, que prohibió la publicación del material, tiene ocho denuncias en su contra: "Está tan preocupado por la violación de la privicidad también tiene seis denuncias por abuso sexual".
"Es algo constitucional, no importa si el que lo dice es un tremendo malo o un tremendo bueno, es algo que nos ampara a todos porque sino es censura previa. Y no puede haber censura previa porque en nombre de ello se han cometido atrocidades", dijo visiblemente molesto. "Desde ningún medio tenemos que soportar que se haga censura previa", disparó.
Mario Pergolini se diferenció de Luis Majul
Es preciso recordar que quien rápidamente salió a opinar del tema fue Luis Majul quien lejos de solidarizarse con sus colegas, apuntó contra Jorge Rial durante su programa en LN+.
"Al mismo tiempo hay implicancias políticas. Por ejemplo ya, nuestro colega Jorge Rial, esto va por mi cuenta, se está victimizando. A mi entender", dijo durante el pase que hace con Cristina Pérez.
Sus dichos son en referencia a que previamente el periodista de Radio 10 había dicho en su ciclo radial Argenzuela que había visto estacionado en la puerta de su casa un Fálcon"con un tipo adentro tomando mate" mirándolo fijamente. "El Fálcon es el sinonimo de la represión", había expresado mediante el micrófono.
Además, posteriormente intentó despegarse un poco de su brutal declaración y el comunicador manifestó: "Che, libertad de expresión siempre. Yo, en la discusión, siempre a favor de la libertad de expresión aún contra el más runfla".
