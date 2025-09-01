Karina Milei logró que la Justicia prohíba la difusión de sus audios

medida cautelar Milei

La medida busca frenar la filtración de los audios de Karina Milei, luego de que el viernes pasado en Data Clave publicaran dos grabaciones en las que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir "unidad" en la interna libertaria. El periodista Mauro Federico había advertido que se trataba solo de un adelanto ("la puntita del iceberg"), ya que "hay 50 minutos de grabación". Dicha conversación habría sido grabada en "una oficina pública", dijo, aunque luego Adorni aclaró que era en Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1962565133877535164&partner=&hide_thread=false La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.



Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.



Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb — Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rialjorge/status/1962569172648415258&partner=&hide_thread=false Qué tal? Bienvenidos a Venezuela!!!!! Era cierto que íbamos rumbo a eso https://t.co/JlETDrLykA — JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1962563084037366209&partner=&hide_thread=false El gobierno presentó en la Justicia una denuncia para PROHIBIR a los periodistas difundir los AUDIOS DE LAS COIMAS de Karina Milei. Aplica también a la gente en redes sociales

Milei nos quiere mandar a todos en cana excepto a su hermana que AFANA a los discapacitados pic.twitter.com/cP8Vd1wDtQ — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 1, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarnavalStream/status/1962577554499387562&partner=&hide_thread=false #AHORA POR PEDIDO DEL GOBIERNO, LA JUSTICIA CENSURA A CARNAVAL



Un Juzgado Civil ordenó que no se difundan audios de Karina Milei "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o… pic.twitter.com/suplS9vV6c — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 1, 2025

Pero esto no es todo: el Gobierno pretende que allanen a los periodistas que difundieron los audios. Hay enorme polémica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/1962213648304099528&partner=&hide_thread=false Mauro Federico, quien publicó las grabaciones del caso Spagnuolo y de la hermana presidencial, alertó sobre una acción que frenó Santiago Caputo: buscar el allanamiento de periodistas y medios. pic.twitter.com/2DB51NsxKT — Urgente24.com (@U24noticias) August 31, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/juanelegonzalez/status/1962568619948216804&partner=&hide_thread=false La crisis de nervios que maneja el Gobierno es total.



Desde acá todo el repudio a este nuevo apriete contra la libertad de expresión, y un abrazo grande para @maurofederico @rialjorge @Ivy_Cangaro y todo el equipo de Carnaval — Juan Luis González (@juanelegonzalez) September 1, 2025

