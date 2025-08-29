Alerta en la Rosada: Más audios, ahora de Karina Milei

En el otro audio, dice: "Entonces, acá ni siquiera.. porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a a las 11 de la noche de la Casa Rosada". Sería un reproche a un interlocutor, interpreta Mauro Federico.

Estos audios habrían encendido alertas en Casa Rosada, ya que si bien no dicen nada comprometedor -ni mucho menos- se anticipó que habrá más material. Pero también disparan la conspiranoia: ¿quién grabó a Karina Milei?

La secretaria general de la Presidencia fue contundente: "hay que estar todos juntos"



