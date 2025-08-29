En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaron este viernes (29/08) los primeros audios filtrados atribuidos a Karina Milei. Los difundió Data Clave (Carnaval Stream) -que viene publicando los audios de Diego Spagnuolo- y el periodista Mauro Federico dijo que ya los presentó ante el fiscal de la causa.
"PUNTITA DEL ICEBERG"
Alerta en la Rosada: Más audios, ahora de Karina Milei
En Data Clave difundieron dos audios atribuidos a Karina Milei que serían "la puntita del iceberg", ya que "hay 50 minutos de grabación".
Los audios que serían de Karina Milei se grabaron en "una oficina pública" y habrían sido luego de que estallara el escándalo. En sí, no son relevadores en cuanto a la causa coimas, pero Federico dijo que "esto es la puntita, imagino que hay un iceberg detrás". "Ya se lo mandé todo al fiscal". Aseguró, además, que le está llegando "nuevo material".
"Hay 50 minutos de grabación", adelantó.
"No vamos a entrar en la pelea entre nosotros, nosotros tenemos que estar unidos gente", se escucha decir a una mujer, que sería Karina Milei.
En el otro audio, dice: "Entonces, acá ni siquiera.. porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a a las 11 de la noche de la Casa Rosada". Sería un reproche a un interlocutor, interpreta Mauro Federico.
Estos audios habrían encendido alertas en Casa Rosada, ya que si bien no dicen nada comprometedor -ni mucho menos- se anticipó que habrá más material. Pero también disparan la conspiranoia: ¿quién grabó a Karina Milei?
