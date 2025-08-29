La oposición pisa el acelerador y buscará llevar al Congreso a Karina Milei y al ministro Lugones

El vacío que dejaron el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, en la última reunión informativa en Diputados terminó de encender la mecha en la oposición, quienes pisarán el acelerador en el Congreso para presionar al Gobierno.
Diputados de la oposición pisarán el acelerador a fondo para presionar a Karina Milei y obligarla a asistir al Congreso Nacional a dar explicaciones.
En ese contexto, legisladores de distintos bloques ya adelantaron que impulsarán en comisión los pedidos de interpelación tanto a Lugones como a Karina Milei, señalada en los audios que investiga la Justicia por presuntas maniobras de coimas vinculadas a la compra de medicamentos y prestaciones.
La oposición presiona a través del Congreso
Este martes 02/09 será un día decisivo. A las 12, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el tucumano Pablo Yedlin (UP), debatirá proyectos que reclaman explicaciones directas de Lugones y de la secretaria general de la Presidencia.
Entre las iniciativas figuran presentaciones de Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT), mientras que otro expediente, impulsado por Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), pide informes orales al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Más tarde, a las 14, se reunirá la Comisión de Discapacidad, presidida por Daniel Arroyo (UP). Allí se tratará un proyecto de Esteban Paulón (Encuentro Federal) que apunta a interrogar a Karina Milei y a Diego Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS que quedó en el centro del escándalo tras la filtración de los audios. También habrá lugar para pedidos de informes escritos promovidos por Sergio Casas, Andrea Freites, Eduardo Valdés (UP) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).
Una pulseada con Asuntos Constitucionales
Aunque el impulso opositor es claro, el recorrido de las iniciativas tiene un obstáculo: la mayoría de los expedientes tiene como comisión cabecera a Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. En ese escenario, la oposición evalúa repetir la estrategia ya utilizada con la investigación de la criptomoneda $LIBRA: emplazar al pleno de la Cámara para que obligue a tratar los proyectos.
En aquella ocasión, el Congreso había aprobado la interpelación a funcionarios, aunque la hermana del Presidente quedó fuera del temario y solo se presentó Francos en el recinto.
La ausencia que tensó más el clima
El detonante de esta avanzada fue el faltazo de Lugones y Vilches a la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad de esta semana. Allí se esperaba que detallaran cómo se reorganizaría la agencia tras la salida de Spagnuolo y las denuncias por coimas, pero ninguno de los dos se presentó.
La silla vacía del oficialismo no solo correspondió a los funcionarios convocados: tampoco asistieron diputados de La Libertad Avanza ni de la mayoría de sus aliados. Solo participaron bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
El clima se recalentó rápidamente y, sin voces del Gobierno que respondieran a las acusaciones, el plenario cerró con una conclusión común: avanzar con los pedidos de interpelación en el recinto.
