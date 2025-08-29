La oposición pisa el acelerador y buscará llevar al Congreso a Karina Milei y al ministro Lugones

Una pulseada con Asuntos Constitucionales

Aunque el impulso opositor es claro, el recorrido de las iniciativas tiene un obstáculo: la mayoría de los expedientes tiene como comisión cabecera a Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. En ese escenario, la oposición evalúa repetir la estrategia ya utilizada con la investigación de la criptomoneda $LIBRA: emplazar al pleno de la Cámara para que obligue a tratar los proyectos.

En aquella ocasión, el Congreso había aprobado la interpelación a funcionarios, aunque la hermana del Presidente quedó fuera del temario y solo se presentó Francos en el recinto.

La ausencia que tensó más el clima

El detonante de esta avanzada fue el faltazo de Lugones y Vilches a la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad de esta semana. Allí se esperaba que detallaran cómo se reorganizaría la agencia tras la salida de Spagnuolo y las denuncias por coimas, pero ninguno de los dos se presentó.

La silla vacía del oficialismo no solo correspondió a los funcionarios convocados: tampoco asistieron diputados de La Libertad Avanza ni de la mayoría de sus aliados. Solo participaron bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

El clima se recalentó rápidamente y, sin voces del Gobierno que respondieran a las acusaciones, el plenario cerró con una conclusión común: avanzar con los pedidos de interpelación en el recinto.

