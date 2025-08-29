Marcela Pagano insiste: Asegura que hay agentes de inteligencia K trabajando para Francos

image

Marcela Pagano y la aparición de Bindi

Las declaraciones de Pagano se dan pocos días después del escandaloso cruce en Diputados con la libertaria Lilia Lemoine, que derivó en insultos y acusaciones en plena exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A esa pelea se sumó el abogado Franco Bindi, pareja de Pagano, quien desafió públicamente a Lemoine:

“Hasta ahora solo denuncia por X. Si cree que tengo enriquecimiento ilícito, que vaya a la Justicia”, retrucó.

Bindi, figura polémica vinculada a espías del kirchnerismo y al denominado Operativo Puf contra la causa Cuadernos, fue señalado por sectores oficialistas como uno de los posibles responsables de las filtraciones.

Pedido formal de informes a Francos

Más allá de los cruces en redes, Pagano formalizó un pedido de informes a Guillermo Francos para que aclare el rol de Vila en la Jefatura de Gabinete. En el escrito, la diputada exige que se especifique si el funcionario tuvo participación en la filtración de los audios de Spagnuolo y, además, pregunta por su historial en la ex SIDE y la AFI.

Entre los puntos más duros, Pagano consultó si Vila “se desempeñó como jefe de asesores de Oscar Parrilli” y si buscó ser subsecretario de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. También pidió detalles sobre su presunta participación en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Asimismo, la legisladora interrogó sobre el segundo de Vila, Víctor Hugo Armelino, nombrado por decreto en 2024, y sobre otros presuntos exagentes de inteligencia que —según Pagano— trabajarían actualmente en la Jefatura de Gabinete.

La defensa de Guillermo Francos

Ante las acusaciones, Francos ratificó la designación de Vila y de Armelino:

“José Luis Vila me parece una persona absolutamente capacitada para desempeñar la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Lo mismo que Armelino”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Desde el Gobierno remarcan que en la secretaría trabajan exanalistas de organismos como Defensa y RENAR, y que “no hay ninguna vinculación con tareas de espionaje”.

Un funcionario con historia en los servicios

Vila, dirigente radical cercano a Enrique “Coti” Nosiglia, tiene una extensa trayectoria en los servicios de inteligencia. En 2018 recibió un paquete con trotyl en su domicilio acompañado de un cartel que lo tildaba de “ladrón”, episodio por el cual denunció a los entonces jefes de la SIDE macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En el oficialismo consideran que las acusaciones de Pagano forman parte de una interna política más amplia y aseguran que la verdadera disputa es de Bindi con Vila, vinculada al alineamiento internacional del Gobierno con Estados Unidos e Israel.

