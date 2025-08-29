Marcela Pagano pasó de ser amiga íntima de Javier Milei a romper con el partido libertario y ahora formar parte del bloque "Coherencia". Su pelea va más allá de diferencias con los modos y formas del Gobierno, sino que algunas trascienden en ámbito personal.
Marcela Pagano insiste: Asegura que hay agentes de inteligencia K trabajando para Francos
Marcela Pagano tiene mucha data de lo que pasa adentro del gobierno de Milei. Este viernes 29/08 volvió a insistir con agentes de inteligencia K.
En ese sentido, y tras protagonizar un bochornoso cruce con la diputada Lilia Lemoine en el Congreso, Pagano reavivó este viernes 29/08 las tensiones con la Jefatura de Gabinete al insistir en que detrás de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo podría estar el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, un ex SIDE de larga trayectoria.
En su cuenta de X, Pagano lanzó una pregunta directa:
“Sigo sin tener respuesta a mi pregunta: ¿qué hacen agentes de inteligencia kirchneristas trabajando en Jefatura de Gabinete?”.
El mensaje volvió a encender la polémica en torno a la salida del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apartado tras la difusión de audios donde se lo escucha hablar de supuestos pedidos de coimas.
Marcela Pagano y la aparición de Bindi
Las declaraciones de Pagano se dan pocos días después del escandaloso cruce en Diputados con la libertaria Lilia Lemoine, que derivó en insultos y acusaciones en plena exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
A esa pelea se sumó el abogado Franco Bindi, pareja de Pagano, quien desafió públicamente a Lemoine:
“Hasta ahora solo denuncia por X. Si cree que tengo enriquecimiento ilícito, que vaya a la Justicia”, retrucó.
Bindi, figura polémica vinculada a espías del kirchnerismo y al denominado Operativo Puf contra la causa Cuadernos, fue señalado por sectores oficialistas como uno de los posibles responsables de las filtraciones.
Pedido formal de informes a Francos
Más allá de los cruces en redes, Pagano formalizó un pedido de informes a Guillermo Francos para que aclare el rol de Vila en la Jefatura de Gabinete. En el escrito, la diputada exige que se especifique si el funcionario tuvo participación en la filtración de los audios de Spagnuolo y, además, pregunta por su historial en la ex SIDE y la AFI.
Entre los puntos más duros, Pagano consultó si Vila “se desempeñó como jefe de asesores de Oscar Parrilli” y si buscó ser subsecretario de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. También pidió detalles sobre su presunta participación en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Asimismo, la legisladora interrogó sobre el segundo de Vila, Víctor Hugo Armelino, nombrado por decreto en 2024, y sobre otros presuntos exagentes de inteligencia que —según Pagano— trabajarían actualmente en la Jefatura de Gabinete.
La defensa de Guillermo Francos
Ante las acusaciones, Francos ratificó la designación de Vila y de Armelino:
“José Luis Vila me parece una persona absolutamente capacitada para desempeñar la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Lo mismo que Armelino”, sostuvo el jefe de Gabinete.
Desde el Gobierno remarcan que en la secretaría trabajan exanalistas de organismos como Defensa y RENAR, y que “no hay ninguna vinculación con tareas de espionaje”.
Un funcionario con historia en los servicios
Vila, dirigente radical cercano a Enrique “Coti” Nosiglia, tiene una extensa trayectoria en los servicios de inteligencia. En 2018 recibió un paquete con trotyl en su domicilio acompañado de un cartel que lo tildaba de “ladrón”, episodio por el cual denunció a los entonces jefes de la SIDE macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En el oficialismo consideran que las acusaciones de Pagano forman parte de una interna política más amplia y aseguran que la verdadera disputa es de Bindi con Vila, vinculada al alineamiento internacional del Gobierno con Estados Unidos e Israel.
