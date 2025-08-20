urgente24
Una ex oficialista y 3 diputados libertarios conformaron nuevo bloque: eran 39 y ahora son 36

Marcela Pagano, el puntano Carlos D'Alessandro y el formoseño Gerardo González dieron el portazo. Se suma la mendocina Lourdes Arrieta. Se llamarán Coherencia.

20 de agosto de 2025 - 19:17
Diputaods Marcela Pagano y Carlos D`alessandro

El 20 de agosto de 2025 será recordada como una jornada negra para LLA ya que la oposición logró quórum, abrió el debate, tumbó el veto a las emergencias y luego 4 de sus ex diputados se alejaron de la Casa Rosada.

Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro habían dado quórum en la sesión convocada por la oposición y más tarde rechazaron el veto presidencial sobre discapacidad. A ellos se acoplaron Gerardo González y Lourdes Arrieta, quien tenía un monobloque tras haber sido expulsada el año pasado del bloque oficialista, cuando estalló el escándalo por la visita a genocidas en el penal de Ezeiza.

Pagano está enfrentada con Martín Menem y es parte de una pelea constante con la ultra oficialista Lilia Lemoine.

El titular de la cámara baja nunca quiso reconocer a la ex conductora de TN y América TV como presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Por su parte, D’Alessandro fue uno de los “heridos” del cierre de listas del domingo 17 de agosto.

Karina Milei lo acusó de “inconducta partidaria” por haber rechazado a los candidatos que llevará el oficialismo nacional en San Luis.

Mientras tanto, el interbloque que apoya a Balcarce 50 (los libertarios, la tucumana Paula Omodeo y los 6 radicales "peluca"), pasarán de ser 46 a sumar 43.

Marcela Pagano y sus nuevos compañeros de bancada le informan a Martín Menem su desvinculación de LLA

D’Alessandro presidirá el nuevo bloque, Arrieta será la secretaria parlamentaria y Gónzalez, el secretario administrativo.

“No hay democracia”

“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, señalaron en un comunicado los integrantes del nuevo espacio legislativo.

El sanluiseño señaló que está "lejos de la gestión del presidente Javier Milei" y destacó la necesidad de que el responsable del laboratorio vinculado al fentanilo adulterado comparezca ante el Congreso Nacional.

Diputados Marcela Pagano, Carlos D`alessandro y Lourdes Arrieta

El diputado puntano fue aún más lejos:

El Gobierno se está haciendo daño a sí mismo, no hay democracia… Estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. Políticamente, estoy alejado. La Libertad Avanza nació para terminar con el sistema feudal y clientelar que tanto daño le hizo a nuestra provincia. Por eso no aceptamos tutelajes ni negociados. La libertad no se interviene, se defiende.

Expresó su respaldo a la ley de Emergencia en Discapacidad instando a que las personas que trabajan en este sector puedan obtener un aumento salarial.

