El 20 de agosto de 2025 será recordada como una jornada negra para LLA ya que la oposición logró quórum, abrió el debate, tumbó el veto a las emergencias y luego 4 de sus ex diputados se alejaron de la Casa Rosada.
RUPTURA LEGISLATIVA EN LLA
Una ex oficialista y 3 diputados libertarios conformaron nuevo bloque: eran 39 y ahora son 36
Marcela Pagano, el puntano Carlos D'Alessandro y el formoseño Gerardo González dieron el portazo. Se suma la mendocina Lourdes Arrieta. Se llamarán Coherencia.
Pagano está enfrentada con Martín Menem y es parte de una pelea constante con la ultra oficialista Lilia Lemoine.
El titular de la cámara baja nunca quiso reconocer a la ex conductora de TN y América TV como presidenta de la Comisión de Juicio Político.
Por su parte, D’Alessandro fue uno de los “heridos” del cierre de listas del domingo 17 de agosto.
Karina Milei lo acusó de “inconducta partidaria” por haber rechazado a los candidatos que llevará el oficialismo nacional en San Luis.
Mientras tanto, el interbloque que apoya a Balcarce 50 (los libertarios, la tucumana Paula Omodeo y los 6 radicales "peluca"), pasarán de ser 46 a sumar 43.
D’Alessandro presidirá el nuevo bloque, Arrieta será la secretaria parlamentaria y Gónzalez, el secretario administrativo.
“No hay democracia”
“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, señalaron en un comunicado los integrantes del nuevo espacio legislativo.
El sanluiseño señaló que está "lejos de la gestión del presidente Javier Milei" y destacó la necesidad de que el responsable del laboratorio vinculado al fentanilo adulterado comparezca ante el Congreso Nacional.
El diputado puntano fue aún más lejos:
Expresó su respaldo a la ley de Emergencia en Discapacidad instando a que las personas que trabajan en este sector puedan obtener un aumento salarial.