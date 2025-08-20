urgente24
Diputados: Prueba de fuego para Javier Milei

Mega sesión en Diputados, una prueba de fuego para Javier Milei, que ahora encima afronta escándalo por supuestas coimas.

20 de agosto de 2025 - 16:03

EN VIVO

Este miércoles (20/08) mega sesión en la Cámara de Diputados, impulsada por bloques opositores, para tratar los vetos del Gobierno a las leyes de discapacidad, y de jubilaciones, y los proyectos impulsados por los gobernadores sobre distribución de ATN y del impuesto a los combustibles.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

"En la votación contra el veto se percibió el ruido que dejó el cierre de listas"

El periodista Beto Valdez, al igual que Déborah de Urieta, destacaron cómo impactaron los acuerdos electorales -en el cierre de listas- en la votación de la Ley de emergencia en Discapacidad.

Captura de pantalla 2025-08-20 170831
López Murphy contra el incremento del bono a jubilados: "No resuelve el problema"

El diputado por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, criticó el proyecto de ley para darle un incremento en el bono para las jubilaciones mínimas. "Esto no resuelve el problema", consideró.

"No me parece una solución apropiada sino una solución demagógica", sostuvo López Murphy. Anticipa que no va a apoyar su ratificación porque "es un mal proyecto". Es decir, votará a favor del veto presidencial.

Mientras tanto, Javier Milei y el "riesgo Kuka"

Algunos retuits de Javier Milei mientras sesiona Diputados: acusa al kirchnerismo por la caída de los bonos...

Diputados debate ahora el veto de Milei al aumento de las jubilaciones

Se debate ahora la insistencia sobre el proyecto de ley que incorpora un bono extraordinario previsional para beneficiarios que cobran los haberes mínimos, registrado con el N° 27.791.

Durísimo Martín Soria contra José Luis Espert: "Narcopolítica"

El diputado Martín Soria (UxP) presentó cuestión de privilegio contra Javier Milei "por permitir el ingreso de la narcopolítica". Apuntó contra José Luis Espert por sus vínculos con Fred Machado.

"¿Quién dejó entrar al recinto a Claudio Zicarelli, fue usted Espert, o fue su actual pareja, la dipu-narco Lorena Villaverde?", lanzó Soria, y se generó murmullo en Diputados.

"Esos vínculos de Espert con el narcotráfico siguen más vigentes que nunca", afirmó.

También celebran en la calle: Abrazos, cantos y lágrimas

Familiares de personas con discapacidad y trabajadores del sector, junto a organizaciones sociales y políticas, celebraron con abrazos, llanto y cánticos frente al Congreso el rechazo al veto presidencial.

Celebra la oposición: "¡Lo logramos!"

Veto a la emergencia en Discapacidad rechazado, con más de 2/3

Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones (Vidal y Besana, del PRO), la Cámara de Diputados confirmó la media sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, rechazando el veto de Milei. Ahora pasará al Senado.

La oposición logró superar los 2/3 en esta votación, lo que enciende más alarmas para el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ddeurieta/status/1958248741128835122&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Carito_Ramos/status/1958249799205134702&partner=&hide_thread=false
Captura de pantalla 2025-08-20 155926

