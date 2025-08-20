Diputados: Prueba de fuego para Javier Milei

Live Blog Post

López Murphy contra el incremento del bono a jubilados: "No resuelve el problema"

El diputado por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, criticó el proyecto de ley para darle un incremento en el bono para las jubilaciones mínimas. "Esto no resuelve el problema", consideró.

"No me parece una solución apropiada sino una solución demagógica", sostuvo López Murphy. Anticipa que no va a apoyar su ratificación porque "es un mal proyecto". Es decir, votará a favor del veto presidencial.