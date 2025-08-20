Diputados: Prueba de fuego para Javier Milei

Este miércoles (20/08) mega sesión en la Cámara de Diputados, impulsada por bloques opositores, para tratar los vetos del Gobierno a las leyes de discapacidad, y de jubilaciones, y los proyectos impulsados por los gobernadores sobre distribución de ATN y del impuesto a los combustibles.
"En la votación contra el veto se percibió el ruido que dejó el cierre de listas"
El periodista Beto Valdez, al igual que Déborah de Urieta, destacaron cómo impactaron los acuerdos electorales -en el cierre de listas- en la votación de la Ley de emergencia en Discapacidad.
Deja tu comentario