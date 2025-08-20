NO HAY TREGUA
Irán amenaza de muerte a Israel: "misiles más avanzados" y guerra "en cualquier momento"
Irán ha vuelto a amenazar a Israel y le advierte que ahora cuenta con "misiles más avanzados", así como que una guerra podría estallar "en cualquier momento".
Aquella guerra del 13 al 24 de junio de este año, inició con la Operación León Ascendente de Israel contra el corazón del programa nuclear iraní e incluyó la cooperación estadounidense. Israel y Estados Unidos bombardearon las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordow, de Natanz y de Isfahán, así como los cuarteles militares de la Guardia Revolucionaria Iraní.
Tras dicho asedio, y la consecuente frágil tregua dispuesta por Washington, Irán ha prometido este miércoles una venganza contra Tel Aviv.
En ese sentido, el ministro de Defensa de Irán ha inflado el pecho de orgullo por su actual industria armamentística y ha dicho que Teherán posee nuevos misiles que podrían ser utilizados contra Israel si "emprende otra aventura" como la de junio.
En la misma línea, este lunes, el primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, también anticipó al mundo que la frágil calma con Israel podría verse interrumpida por una sopresiva ofensiva iraní.
“Debemos estar dispuestos en todo momento a la confrontación. Hoy no estamos ni siquiera en una situación de cese el fuego, lo que hay es un cese de hostilidades”, declaró, según informaron medios iraníes.“No buscamos la guerra, pero no permitiremos que nos arrebaten el derecho a la defensa”, agregó.
Irán advierte de "sus misiles avanzados"
El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, ha declarado que “los misiles utilizados en la guerra de 12 días fueron fabricados por el Ministerio de Defensa hace algunos años. Hoy poseemos misiles con capacidades mucho mayores que los anteriores”.
Nasirzadeh ha advertido que si Israel comete “otra aventura”, Irán desplegará una ofensiva "letal, sorpresiva, dolorosa y fuera de todo cálculo”.
Asimismo, el gobierno iraní no se ha doblegado frente al poder de la Casa Blanca ni al de Tel Aviv, al afirmar que no interrumpirán su programa nuclear, a pesar de la evidente presión de Washington que teme que una bomba atómica caiga en manos del terrorismo, como Hamás, Hezbolá y los hutíes de Yemen, los proxies de Irán.
"Los planes para reiniciar (las instalaciones) se han preparado de antemano, y nuestra estrategia es garantizar que la producción y los servicios no se vean interrumpidos", según las palabras del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami.
