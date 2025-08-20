Irán amenaza de muerte a Israel: "misiles más avanzados" y guerra "en cualquier momento"

“Debemos estar dispuestos en todo momento a la confrontación. Hoy no estamos ni siquiera en una situación de cese el fuego, lo que hay es un cese de hostilidades”, declaró, según informaron medios iraníes.“No buscamos la guerra, pero no permitiremos que nos arrebaten el derecho a la defensa”, agregó.

Irán advierte de "sus misiles avanzados"

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, ha declarado que “los misiles utilizados en la guerra de 12 días fueron fabricados por el Ministerio de Defensa hace algunos años. Hoy poseemos misiles con capacidades mucho mayores que los anteriores”.

Nasirzadeh ha advertido que si Israel comete “otra aventura”, Irán desplegará una ofensiva "letal, sorpresiva, dolorosa y fuera de todo cálculo”.

Asimismo, el gobierno iraní no se ha doblegado frente al poder de la Casa Blanca ni al de Tel Aviv, al afirmar que no interrumpirán su programa nuclear, a pesar de la evidente presión de Washington que teme que una bomba atómica caiga en manos del terrorismo, como Hamás, Hezbolá y los hutíes de Yemen, los proxies de Irán.

"Los planes para reiniciar (las instalaciones) se han preparado de antemano, y nuestra estrategia es garantizar que la producción y los servicios no se vean interrumpidos", según las palabras del jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami.

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei