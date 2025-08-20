Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos

La idea del controversial presidente es que el próximo lunes se formalice su regreso y tenga una reunión con la comisión directiva para oficializar los cargos. Y allí hay un mar de dudas.

El plan anti Moretti: los portazos que podrían terminar en elecciones anticipadas

Porque a Moretti ya le soltaron la mano varios dirigentes. Para empezar, Lopardo ya tenía previsto renunciar a la dirigencia y no retomar su cargo si el presidente volvía.

San Lorenzo, en crisis

Pero más allá de Lopardo, hay algunos miembros más de la Comisión Directiva que pueden pegar el portazo. En caso de que varios abandonen su cargo, podría declararse la acefalía del club y la Asamblea debe conformar, sí o sí, una Comisión transitoria. Esa Comisión transitoria tendría la potestad de llamar a elecciones presidenciales en 6 meses para sacarse de encima a Moretti, aunque el estatuto de San Lorenzo no es claro en ese punto.

En lo que sí es claro es en que, si los socios del Ciclón reúnen 5000 firmas, la Comisión transitoria está obligada a sesionar.

