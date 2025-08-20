Como un villano del que se rumorea una posible presencia, al mejor estilo Lord Voldemort en Harry Potter, finalmente Marcelo Moretti vuelve a San Lorenzo. El presidente envió un mail informando que deja su licencia y retorna a su cargo.
¿Y AHORA?
Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos
Marcelo Moretti avisó que deja su licencia y vuelve a San Lorenzo. El club, totalmente desestabilizado a nivel institucional, baraja posibilidades.
Lo que había sido un rumor que se extendió a lo largo de las últimas semanas, este martes por la tarde finalmente se concretó. Marcelo Moretti le hizo saber a la dirigencia que temporalmente comanda Julio Lopardo que interrumpe su licencia para volver a la presidencia.
A pesar de la fuerte condena social que tiene su imagen por parte del hincha y a pesar de que varios dirigentes de su espacio ya le soltaron la mano, Marcelo Moretti planea continuar su mandato, que tiene vigencia hasta diciembre de 2027.
Su nombre suena en el Nuevo Gasómetro cada vez que San Lorenzo juega de local. Los hinchas lo recuerdan y le recuerdan, con insultos, que no es bien recibido en el club. A pesar de ello Moretti se siente con fuerzas para seguir, seguramente gracias al respaldo que tiene de Chiqui Tapia.
Fue la AFA la que, en un gesto de apoyo, suspendió los avances del Tribunal de Ética de San Lorenzo que buscaban expulsar a Moretti mientras éste se encontraba de licencia.
La idea del controversial presidente es que el próximo lunes se formalice su regreso y tenga una reunión con la comisión directiva para oficializar los cargos. Y allí hay un mar de dudas.
El plan anti Moretti: los portazos que podrían terminar en elecciones anticipadas
Porque a Moretti ya le soltaron la mano varios dirigentes. Para empezar, Lopardo ya tenía previsto renunciar a la dirigencia y no retomar su cargo si el presidente volvía.
Pero más allá de Lopardo, hay algunos miembros más de la Comisión Directiva que pueden pegar el portazo. En caso de que varios abandonen su cargo, podría declararse la acefalía del club y la Asamblea debe conformar, sí o sí, una Comisión transitoria. Esa Comisión transitoria tendría la potestad de llamar a elecciones presidenciales en 6 meses para sacarse de encima a Moretti, aunque el estatuto de San Lorenzo no es claro en ese punto.
En lo que sí es claro es en que, si los socios del Ciclón reúnen 5000 firmas, la Comisión transitoria está obligada a sesionar.