La Justicia falló en contra de San Lorenzo. El club azulgrana había apelado al pedido de quiebra, pero un reciente fallo no hizo lugar. De esta manera, la institución deberá pagar el monto que adeuda, de un total de 5 millones 300 mil dólares para el viernes o se declarará en quiebra.
REVÉS JUDICIAL
San Lorenzo irá a la quiebra si no paga 5 millones de dólares para el viernes
18 de agosto de 2025 - 19:07
Noticia en desarrollo...