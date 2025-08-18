urgente24
REVÉS JUDICIAL

San Lorenzo irá a la quiebra si no paga 5 millones de dólares para el viernes

La Justicia falló en contra de San Lorenzo e hizo lugar al pedido de quiebra inicial. El club deberá abonar poco más de 5 millones de USD para el viernes.

18 de agosto de 2025 - 19:07
San Lorenzo, en crisis

FOTO: JUAN MANUEL FOGLIA/ NA

La Justicia falló en contra de San Lorenzo. El club azulgrana había apelado al pedido de quiebra, pero un reciente fallo no hizo lugar. De esta manera, la institución deberá pagar el monto que adeuda, de un total de 5 millones 300 mil dólares para el viernes o se declarará en quiebra.

Noticia en desarrollo...

