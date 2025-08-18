Franco Mastantuono transita sus primeros entrenamientos como jugador del Real Madrid. La expectativa era alta, lo sigue siendo y lo será mucho más a partir de ahora, luego de las declaraciones que dio sobre él su entrenador, el español Xabi Alonso.
GRAN EXPECTATIVA
Por qué Franco Mastantuono podría debutar este martes en el Real Madrid
Xabi Alonso confirmó las buenas sensaciones que le dejó Franco Mastantuono en los primeros entrenamientos en Real Madrid. "Está en un nivel muy bueno".
Es que, luego de haberlo dirigido en algunas prácticas, el DT del conjunto Merengue ha quedado maravillado con Franco Mastantuono. En realidad, ha confirmado lo que fue a buscar. Si cuando Franco Mastantuono era aun futbolista de River y el Paris Saint-Germain avanzaba en tratativas para quedarse con la ficha del jugador, el mismo Alonso levantó el teléfono para llamar personalmente al chico y proponerle jugar en el Madrid, pues ahora puede estar tranquilo.
Franco Mastantuono ha dado buenas respuestas. Síntomas de lo que un joven con su jerarquía puede llegar a ofrecer.
El Real Madrid va a poner primera marcha en LaLiga, el torneo de la Primera División de España. La Casablanca irá en búsqueda de "repatriar" el título que, en la temporada pasada, quedó en manos de un Barcelona implacable. Con Lamine Yamal como figura estelar pero en una estructura sólida con nombres propios que construyeron un equipo muy completo, el club blaugrana se consagró campeón.
Con una fecha que ya comenzó, el Real Madrid de Franco Mastantuono pondrá primera este martes ante Osasuna para completar la primera vuelta de LaLiga. Juega a las 16 hs., hora de Argentina, en el Santiago Bernabeu. Será, también, el debut de Xabi Alonso como entrenador en el certamen local.
Alonso, sobre Franco Mastantuono: "Va a aportar calidad, va a aportar energía"
Al igual que el DT, Franco Mastantuono está cerca de hacer su presentación. Ante la lesión de Jude Bellingham, que se recupera de su operación en el hombro, el panorama hace lugar para que el ex River (que acaba de ser convocado en la pre lista de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias de la Selección Argentina), pueda sumar minutos.
Xabi Alonso dio indicios de ello. "Puede debutar mañana", confirmó. El entrenador deslizó esa posibilidad porque, según expresó, lo que vio en los entrenamientos hasta ahora lo ha satisfizo. "Va a aportar calidad, va a aportar energía, está comprometido defensivamente, tiene buena conducción. En poco tiempo he visto que tiene esa garra y ese espíritu de lucha argentino, pero también calidad", aseguró Alonso.
Luego agregó: "Es combativo y luego tiene un pie izquierdo espectacular. Tanto en jugadas a balón parado como en el pase final para definir es muy bueno. Y es joven. Es un jugador joven, pero muy maduro para su edad. Tenemos que apoyarlo, pero ya está en un nivel muy bueno".