urgente24
GOLAZO24 Franco Mastantuono > Real Madrid > Xabi Alonso

GRAN EXPECTATIVA

Por qué Franco Mastantuono podría debutar este martes en el Real Madrid

Xabi Alonso confirmó las buenas sensaciones que le dejó Franco Mastantuono en los primeros entrenamientos en Real Madrid. "Está en un nivel muy bueno".

18 de agosto de 2025 - 18:42
Franco Mastantuono, flamante refuerzo Merengue

Franco Mastantuono, flamante refuerzo Merengue

FOTO: (X/REDES@realmadrid)/NA.

Franco Mastantuono transita sus primeros entrenamientos como jugador del Real Madrid. La expectativa era alta, lo sigue siendo y lo será mucho más a partir de ahora, luego de las declaraciones que dio sobre él su entrenador, el español Xabi Alonso.

Es que, luego de haberlo dirigido en algunas prácticas, el DT del conjunto Merengue ha quedado maravillado con Franco Mastantuono. En realidad, ha confirmado lo que fue a buscar. Si cuando Franco Mastantuono era aun futbolista de River y el Paris Saint-Germain avanzaba en tratativas para quedarse con la ficha del jugador, el mismo Alonso levantó el teléfono para llamar personalmente al chico y proponerle jugar en el Madrid, pues ahora puede estar tranquilo.

Distasio quiso hundir a Franco Mastantuono y terminó con todos en su contra
Franco Mastantuono, la joya made in N&uacute;&ntilde;ez que se fue al Real Madrid

Franco Mastantuono, la joya made in Núñez que se fue al Real Madrid

Franco Mastantuono ha dado buenas respuestas. Síntomas de lo que un joven con su jerarquía puede llegar a ofrecer.

Seguir leyendo

El Real Madrid va a poner primera marcha en LaLiga, el torneo de la Primera División de España. La Casablanca irá en búsqueda de "repatriar" el título que, en la temporada pasada, quedó en manos de un Barcelona implacable. Con Lamine Yamal como figura estelar pero en una estructura sólida con nombres propios que construyeron un equipo muy completo, el club blaugrana se consagró campeón.

Furia en España: RFEF busca llevar Barcelona-Villarreal a USA y llueven críticas
El Madrid buscar&aacute; destronar al Barcelona de Lamine Yamal

El Madrid buscará destronar al Barcelona de Lamine Yamal

Con una fecha que ya comenzó, el Real Madrid de Franco Mastantuono pondrá primera este martes ante Osasuna para completar la primera vuelta de LaLiga. Juega a las 16 hs., hora de Argentina, en el Santiago Bernabeu. Será, también, el debut de Xabi Alonso como entrenador en el certamen local.

Alonso, sobre Franco Mastantuono: "Va a aportar calidad, va a aportar energía"

Al igual que el DT, Franco Mastantuono está cerca de hacer su presentación. Ante la lesión de Jude Bellingham, que se recupera de su operación en el hombro, el panorama hace lugar para que el ex River (que acaba de ser convocado en la pre lista de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias de la Selección Argentina), pueda sumar minutos.

Hay un equipo que tienta a Scaloni para dirigir luego de la Selección Argentina
Scaloni volvi&oacute; a citar a Mastantuono para la Albiceleste

Scaloni volvió a citar a Mastantuono para la Albiceleste

Xabi Alonso dio indicios de ello. "Puede debutar mañana", confirmó. El entrenador deslizó esa posibilidad porque, según expresó, lo que vio en los entrenamientos hasta ahora lo ha satisfizo. "Va a aportar calidad, va a aportar energía, está comprometido defensivamente, tiene buena conducción. En poco tiempo he visto que tiene esa garra y ese espíritu de lucha argentino, pero también calidad", aseguró Alonso.

"En poco tiempo he visto que tiene esa garra y ese espíritu de lucha argentino, pero también calidad" "En poco tiempo he visto que tiene esa garra y ese espíritu de lucha argentino, pero también calidad"

Luego agregó: "Es combativo y luego tiene un pie izquierdo espectacular. Tanto en jugadas a balón parado como en el pase final para definir es muy bueno. Y es joven. Es un jugador joven, pero muy maduro para su edad. Tenemos que apoyarlo, pero ya está en un nivel muy bueno".

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES