Por qué Franco Mastantuono podría debutar este martes en el Real Madrid

Alonso, sobre Franco Mastantuono: "Va a aportar calidad, va a aportar energía"

Al igual que el DT, Franco Mastantuono está cerca de hacer su presentación. Ante la lesión de Jude Bellingham, que se recupera de su operación en el hombro, el panorama hace lugar para que el ex River (que acaba de ser convocado en la pre lista de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias de la Selección Argentina), pueda sumar minutos.

Scaloni volvió a citar a Mastantuono para la Albiceleste

Xabi Alonso dio indicios de ello. "Puede debutar mañana", confirmó. El entrenador deslizó esa posibilidad porque, según expresó, lo que vio en los entrenamientos hasta ahora lo ha satisfizo. "Va a aportar calidad, va a aportar energía, está comprometido defensivamente, tiene buena conducción. En poco tiempo he visto que tiene esa garra y ese espíritu de lucha argentino, pero también calidad", aseguró Alonso.

Luego agregó: "Es combativo y luego tiene un pie izquierdo espectacular. Tanto en jugadas a balón parado como en el pase final para definir es muy bueno. Y es joven. Es un jugador joven, pero muy maduro para su edad. Tenemos que apoyarlo, pero ya está en un nivel muy bueno".

