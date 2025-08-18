El Nápoli ha sido uno de los clubes donde más amado fue Edinson Cavani, y es tanto el amor que le tienen que ahora varios grupos partidarios proponen el regreso del “Matador” al club que vio brillar a Diego Armando Maradona, pero sería apenas por 3 meses. A continuación, te contamos por qué.
LOCURA
Increíble, un club propone el regreso de Edinson Cavani a Europa
A pesar de mal presente en Boca, grupos partidarios de un club donde jugó el uruguayo propuso su regreso a Europa por un corto plazo. ¿Y si te llaman Román?
¿Edinson Cavani regresa a Napoli por 3 meses?
La Serie “A” de Italia está a punto de comenzar, arranca el próximo fin de semana (23/8), y Nápoli, el último campeón, arrancará con una importante baja, el belga Romelu Lukaku. El ex Inter sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y se perderá por lo menos 3 meses del torneo italiano y algunos partidos de Champions League. Siendo el centro delantero titular el club no se puede dar el lujo de jugar sin él tantos partidos, por eso algunos hicieron una propuesta.
Desde varios grupos de seguidores, inclusive medios partidarios, propusieron un reemplazo de “bajo costo” como lo llamaron. Contratar por un período corto a Edinson Cavani, que actualmente juega en Boca Juniors, una noticia que sorprendió, no por lo que hizo el uruguayo en el club italiano, sino por lo que no está haciendo en Boca.
Sorprende que un grupo, o varios grupos, se pongan de acuerdo en proponer un jugador al cual no le deben conocer el presente, ya que en Boca no le está yendo nada bien. Ayer el “Xeneize” goleó a Independiente Rivadavia 3 a 0 y el “charrúa” no pudo ni siquiera anotar un gol, por eso sorprende la noticia.
El medio que arrancó con esta locura fue @Spazionapoli.it, que puso una foto actual de Cavani donde se lo ve vestir la camiseta de Napoli y abajo dice “¿Y si Napoli hiciera algo loco para reemplazar al lesionado Lukaku? El Matador Cavani, clase 1987”.
Ante semejante propuesta los usuarios reaccionaron como pólvora y todos enloquecieron con una posible vuelta del “Matador”, inclusive otros medios partidarios propusieron el regreso de Cavani a Nápoli, algo realmente loco, ¿O no tanto?
El presente del delantero uruguayo no es el mejor, por ende, Boca no lo extrañaría por 3 o 6 meses, así que por ese lado no sería tan loca su partida momentánea, si el presente sería impecable y él una de las figuras del equipo entonces las cosas serían distintas.
+ de Golazo24
Independiente (RVA) 0 - Boca 3: apareció el mejor Xeneize de los últimos meses
Selección Argentina: Con Messi, una sorpresa adentro y otra afuera, la lista de Scaloni