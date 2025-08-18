Increíble, un club propone el regreso de Edinson Cavani a Europa

Ante semejante propuesta los usuarios reaccionaron como pólvora y todos enloquecieron con una posible vuelta del “Matador”, inclusive otros medios partidarios propusieron el regreso de Cavani a Nápoli, algo realmente loco, ¿O no tanto?

El presente del delantero uruguayo no es el mejor, por ende, Boca no lo extrañaría por 3 o 6 meses, así que por ese lado no sería tan loca su partida momentánea, si el presente sería impecable y él una de las figuras del equipo entonces las cosas serían distintas.

