Independiente (RVA) 0 - Boca 3: apareció el mejor Xeneize de los últimos meses

Boca Juniors venció a Independiente Rivadavia 3 a 0 en Mendoza. En el Estadio Malvinas Argentinas, el Xeneize sufrió pero aun así tuvo una fuerte mejoría con respecto a los últimos meses. Cortó la sequía de 120 días sin ganar.

El balance del equipo de Miguel Ángel Russo, tras el encuentro, es positivo. Con muchos matices y aspectos a reevaluar, pero lo cierto es que Boca tuvo una muy buena actuación durante el primer tiempo y, a pesar de que sufrió de más en el segundo, tuvo la fuerza suficiente como para aguantar al rival y extender el marcador.

En la primera etapa, el Xeneize mostró su mejor cara en meses. Era un equipo diferente. Con ganas, con movilidad, ambicioso. Con la mentalidad que necesitaba para salir del bache en el que estaba hundido hace 120 días. 120 días sin ganar. Demasiado para un club como Boca.

"Hicimos una semana espectacular, entrenando de la mejor manera. Hay mucho por hacer, a seguir por este camino. Nos hace bien como equipo, como grupo y a la gente", dijo Leandro Paredes tras el partido.

Lo mejor del conjunto de La Ribera fueron las parejas. La pareja de centrales, con Marco Pellegrino y Lautaro Di Lollo, y la pareja de volantes y sala de máquinas: Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia.

El tándem Battaglia-Paredes se entendió a la perfección y marcó el pulso del equipo. Ninguno de los dos estaba establecido fijo como 5 posicional y se iban turnando. Cuando se soltaba uno, el otro lo relevaba. Desde sus pies iniciaban los ataques. Le daban dinamismo al equipo para mover la pelota de lado a lado. Con paciencia, velocidad y precisión, el Xeneize encadenaba pases haciendo partícipes a todos los miembros de su equipo y moviendo a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Le faltó estar más fino para encontrar más pases entre líneas, que efectivamente aparecían. Sucede que el 4-2-3-1 inicial colocaban a Aguirre, Palacios y Merentiel como los volantes para ubicarse en esas zonas, pero salvo el chileno ni Aguirre ni Merentiel sentían la tarea de acercarse a ser esos nexos. Con las tendencias lógicas de los atacantes que son, les costaba hacer los movimientos necesarios para ubicarse entre mediocampistas y defensores de la Lepra.

Aguirre, aun así, le daba amplitud y proyección por derecha al equipo. Merentiel tuvo algunas sociedades con Palacios, pero menos de lo esperado. Está claro que Cavani es un escollo para la Bestia, que se sentiría mucho más cómodo ocupando la posición de 9. En otro lado, Merentiel queda opacado, disminuido.

El sabor amargo del Xeneize estuvo en el yerro increíble de Cavani, que tuvo una chance inmejorable para marcar pero la pelota le pasó por debajo del pie.

Al minuto 29´, el conjunto visitante llegó al gol a través de Paredes. El gol fue anotado a nombre del ex Roma, pero lo cierto es que la pelota rebotó en un defensor leproso y se metió en el arco.

Si el primer tiempo había sido muy bueno, el segundo Boca cambió la estrategia de una forma muy llamativa. Se alejó del protagonismo que había tenido, decidió ceder la pelota y replegarse cerca del arco de Marchesín. Quiso jugar con la desesperación del rival, que iría en busca del empate.

Sin embargo, se tendió su propia trampa y comenzó a sufrir el partido. Se hundió demasiado, más pendiente de conservar el 1 a 0 que de ir a buscar otro gol. Un síntoma claro de su presente: el aferramiento a la ventaja, por más pequeña que fuera. Empezó a defender muy cerca de Marchesín y tuvo que resistir los embates del elenco mendocino, que avanzaba y avanzaba. El era defenderse y esperar a contragolpear.

No salió mal a fin de cuentas porque logró contragolpear dos veces más y volver a marcar. Pero fue llamativo el cambio rotundo de estrategia, cuando las piezas del propio Boca le daban la posibilidad de continuar por la misma senda positiva que había sentado durante el primer tiempo.

El Changuito Zeballos y Alan Velasco, que habían ingresado en el complemento, convirtieron el 2 a 0 y 3 a 0. A los 88´y a los 90´, respectivamente. Velasco, tras su gol, rompió en llanto, todo un vestigio de lo que ha sido su devenir desde que llegó al club.

Con el triunfo, además de salir de la zona baja de la tabla, también se metió en puestos de Copa Libertadores.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Boca superó a Independiente Rivadavia por 3 a 0

Live Blog Post ¡Gol de Boca! VIDEO: Velasco lo definió de contragolpe y selló el 3 a 0 para el Xeneize Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957250949849711005&partner=&hide_thread=false ¡¡¡Y ES GOLEADA!!! Alan Velasco pone el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia para que el Xeneize vuelva a ganar.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AJCQqNvetl — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Live Blog Post ¡Gol de Boca! VIDEO: Zeballos picó solo al vacío y definió mano a mano contra el arquero para el 2 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957250396092547435&partner=&hide_thread=false ¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VFciLMmIyW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Live Blog Post VIDEO: ¿No era para roja? Durísima entrada de Velasco a Villa, que el árbitro sancionó solo con amarilla Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957249433613050247&partner=&hide_thread=false Todo Independiente Rivadavia pidió roja para Velasco por esta plancha sobre Villa... ¿Qué te pareció?ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/05B2ijO8sX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Live Blog Post Expulsado por protestar Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Live Blog Post El Xeneize cambió radicalmente su postura con respecto al primer tiempo y ahora lo sufre El equipo de Russo adoptó una estructura mucho más defensiva y reactiva en el segundo tiempo, lógicamente para aprovechar la desesperación del rival de buscar el empate. Sin embargo, se hundió demasiado en su campo y ahora defiende muy cerca de Marchesín. Boca sufre este pasaje del partido.

Live Blog Post Boca se repliega más con la ventaja del marcador y le cede la responsabilidad de proponer a la Lepra

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post VIDEO: Milagrosa salvada de Pellegrino en la línea para evitar el empate de Independiente Rivadavia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957235638916260278&partner=&hide_thread=false PELLEGRINO, EL HÉROE DE BOCA PARA EVITAR EL EMPATE DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/vaMRgJDnvt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Live Blog Post El Xeneize circula bien la pelota pero le falta encontrar el pase entre líneas y verticalizar

Live Blog Post ¡Gol de Boca! VIDEO: La pelota de desvió en Bottari y es gol en contra de la Lepra Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957232014416826372&partner=&hide_thread=false LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sp76HQ8EWo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2025

Live Blog Post VIDEO: ¡Increíble lo que se perdió Cavani! La pelota le pasó por debajo de la suela y se perdió un gol cantado Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957230073867579817&partner=&hide_thread=false ¡¡¡DE NO CREER!!! A CAVANI LE PASÓ LA PELOTA POR DEBAJO DE LA SUELA.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/p01PitZP9a — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Live Blog Post Independiente Rivadavia ataca en velocidad cada vez que recupera y le exige atención en las transiciones

Live Blog Post El Xeneize acumula pases y la mueve de lado a lado, con una buena circulación y ante una atenta marca rival

Live Blog Post Battaglia y Paredes se reparten el círculo central y alternan como 5 posicional

Live Blog Post Sebastián Villa es el arma de ataque de la Lepra y Boca deberá estar muy atento

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Zona baja: qué posición ocupan el Xeneize y la Lepra en la tabla No son buenos los números de ninguno de los dos equipos para el choque de esta noche de domingo. El peor de ambos es Boca, que está anteúltimo con 3 puntos, solo por encima de Aldosivi (que también tiene 3). Los mendocinos están en la posición 12 con cuatro puntos.