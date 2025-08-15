En plena crisis, Boca despide a Ramón Maddoni, descubridor de Riquelme y Tevez

“Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”, explicaba. “Alguien me puso todo este conocimiento, como diciendo yo te voy a sacar algo que querés mucho pero te voy a dar algo que amás”, decía.

ENPLENACRISISBOCADESPIDEARAMONMADDONIDESCUBRIDORDERIQUELMEYTEVEZFOTO2 Boca sufrió una muy dura pérdida tras conocerse el fallecimiento de Ramón Maddoni, descubrir de figuras como Juan Román Riquelme y Carlos Tevez.

Boca y Racing empataron 1 a 1 en La Bombonera

Boca y Racing igualaron 1 a 1 en La Bombonera, en un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El marcador se abrió a los 31’ del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43’ a través del delantero Milton Giménez.

Con este resultado, el “Xeneize” suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.

