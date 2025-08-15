Boca atraviesa una muy dura crisis futbolística a causa de los malos resultados y en las últimas horas de la mañana de este viernes (15/08) recibió la triste noticia del fallecimiento de Ramón Maddoni, descubridor de figuras como Juan Román Riquelme y Carlos Tevez.
DECESO
En plena crisis, Boca despide a Ramón Maddoni, descubridor de Riquelme y Tevez
Boca sufrió una muy dura pérdida tras conocerse el fallecimiento de Ramón Maddoni, descubrir de figuras como Juan Román Riquelme y Carlos Tevez.
Maddoni tenía 83 años y es reconocido por su incansable trabajo en el Club Social Parque, de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó hasta el final de su vida. También estuvo muy ligado a Argentinos Juniors y tuvo su paso por Boca.
El mensaje de despedida del Club Social Parque a Ramón Maddoni
“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, informó en Club Parque durante la madrugada. “Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, concluyeron.
Las palabras de despedida de Mauricio Macri a Ramón Maddoni
“Despido con cariño a Ramón Maddoni, un gran formador de talentos en el fútbol. Él, junto a Jorge Griffa, tuvo mucho que ver con aquella época gloriosa de Boca que vivimos todos. Mi reconocimiento a su trabajo y mi aprecio. Envío mis condolencias a su familia y amigos”, publicó el ex presidente de Boca, Mauricio Macri, en su cuenta de la red social X (Ex Twitter).
Ramón Maddoni, el incansable descubridor de cracks
Su ‘oficina’, ubicada en la calle Marcos Sastre 3268, fue hasta sus últimos días el Club Social Parque, donde dieron sus primeros pasos algunos cracks que nutrieron a Boca, River y la Selección Argentina, entre otros. Así forjó su fama Ramón Maddoni. Tenía facilidad para reconocer a futuras estrellas, tales como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso y Diego Cagna, entre ellos. También captó a dos campeones del mundo como Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.
“Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”, explicaba. “Alguien me puso todo este conocimiento, como diciendo yo te voy a sacar algo que querés mucho pero te voy a dar algo que amás”, decía.
Boca y Racing empataron 1 a 1 en La Bombonera
Boca y Racing igualaron 1 a 1 en La Bombonera, en un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El marcador se abrió a los 31’ del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43’ a través del delantero Milton Giménez.
Con este resultado, el “Xeneize” suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.
En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.
