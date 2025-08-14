Alexis Mac Allister liquidó a Riquelme tras su salida de Boca: "Era mi ídolo"

La abrupta salida de Alexis Mac Allister de Boca

La polémica salida de Alexis Mac Allister tuvo un trasfondo político que no se agotaba en el estrecho vínculo de su padre con Mauricio Macri. La derrota de Daniel Angelici en la conducción del club en 2019 precipitó su salida, aunque la operación se completó en un entramado en el que participó el ex titular de la ex AFI, actual SIDE, Gustavo Arribas.

La negociación de su pase al Brighton de Inglaterra se hizo a través de un fondo en el que intervienen Arribas y Matías Ahumada, un empresario chileno que manejaba las cuentas extraoficiales del club, según una nota publicada por el portal La Política On Line.

Alexis Mac Allister habló de su paso por Boca y culpó al actual presidente Juan Román Riquelme por su salida del club de la Ribera: "Era mi ídolo".

La salida de Alexis abrió de entrada la especulación de las presiones de su entorno -tanto de su padre, ex funcionario de Macri, como de su manager que sostiene un vínculo estrecho con la gestión anterior del club-, aunque a ese entramado de relaciones se suma el papel de Arribas.

“El negocio es venderlo barato al fondo y que después se aumente el valor sin cobrar todo al fútbol inglés”, según reveló una fuente que reprodujo el sitio La Política On Line al tanto de la operación de blanqueo que beneficiaría los números del ex AFI, cuyo nexo con Boca fue durante los últimos años Andrés Ibarra, de importante influencia en el club en ambas gestiones de Angelici.

El senador radical Juan Carlos Marino, denunciado por abuso, siempre argumentó que la causa en la que finalmente fue sobreseído había sido armada por algunos funcionarios macristas en un grupo que integraban Arribas y Carlos Mac Allister, mostrando la conexión entre el padre del jugador de Boca y el ex líder de la AFI.

La auditoria que encargó la conducción de Jorge Amor Ameal en 2019 investigó este tema, además de una cláusula excepcional de “lealtad” a un jugador de boca por 2.6 millones de dólares, que tenía un colateral armado, reveló La Política On Line.

El pampeano, de 25 años, se iba a incorporar al club inglés en junio de 2020, pero como Brighton estaba a dos puntos de la zona de descenso, había decidido llevárselo en febrero de 2020 mejorando incluso la cláusula de salida establecida inicialmente si el pase se concretaba en diciembre de 2019, que era de 500.000 euros.

