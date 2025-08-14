Javier Milei se hace la película, pero ojo con "Los Indestructibles"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LLAenPBA/status/1956004172320395640&partner=&hide_thread=false Hoy los vamos a conocer. 17 hs en el Estadio Atenas de La Plata. Gran lanzamiento de campaña!!! pic.twitter.com/f20BxuX2bZ — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) August 14, 2025

Pero lo curioso del asunto (dato de color) es que el nombre original de la película es "The Expendables", que traducido al español sería algo así como "Los descartables". ¿Hay un mensaje oculto allí, o sólo fue poco atinado? Peor si se compara con el nombre de dicho film en España: "Los mercenarios". ¡Ups!

La Libertad Avanza deberá ser más cuidadoso a la hora de elegir películas para que 'protagonice' Javier Milei...

Javier Milei en La Plata para empujar a sus candidatos

El acto en el club Atenas comenzará a las 17.00 pero se espera que el Presidente -quien cerrará el acto- hable cerca de las 19.30. Se espera la presencia de ministros nacionales y calculan, optimistas, que asistirán alrededor de seis mil personas.

Antes de dar su discurso, en el que seguramente apuntará contra el kirchnerismo, Javier Milei cederá espacio en el escenario a los ocho candidatos cabezas de listas de cada una de las secciones, muchos desconocidos por el público/electores en general, para intentar asociarlos con su figura.

“La idea es que los ocho candidatos seccionales tengan la oportunidad de saludar brevemente al público” contaron desde la organización del evento al portal Infocielo.

Este acto será la segunda actividad de la campaña de La Libertad Avanza bonaerense a la que se suma Javier Milei, tras la foto exprés en Villa Celina con la que generaron gran polémica por el cartel de “Kirchnerismo Nunca Más”, con tipografía que refiere al informe de la Conadep "Nunca Más" sobre la dictadura militar.

Dicen que esa visita a Villa Celina estresó al Presidente, y por eso duró tan poco tiempo: en 25 minutos llegaron, se tomaron la foto, saludaron a algunos pocos vecinos, y se retiraron.

