Comprar dólares en apps: Qué billetera virtual brinda mejores tasas

Tasa anual promedio : 2,4%

: 2,4% Acreditación : inmediata

: inmediata Retiro: venta en la app o transferencia a una cuenta bancaria en dólares.

Para quienes priorizan la simplicidad y un riesgo bajo, es una de las opciones más estables.

Ualá: dólar MEP y stablecoins con acreditación instantánea

Ualá, conocida por su tarjeta prepaga, sumó en 2024 la opción de comprar dólar MEP sin límite y stablecoins atadas al valor del dólar.

Su punto fuerte es la acreditación instantánea en la cuenta en dólares. Luego, se puede transferir a un banco y retirar el efectivo.

Tasa anual promedio : 6%

: 6% Operaciones : dólar MEP y stablecoins

: dólar MEP y stablecoins Acreditación: inmediata

Para perfiles más activos o interesados en criptomonedas, Ualá ofrece mayor rendimiento y flexibilidad.

Naranja X: dólar oficial y MEP, pero sin rendimiento

Naranja X, la fintech de Tarjeta Naranja, ofrece compra y venta tanto de dólar oficial como MEP, con acreditación inmediata.

A diferencia de otras apps, no ofrece rendimiento en dólares, aunque sí en pesos, con tasas de hasta el 32% anual.

Tasa anual en dólares : 0%

: 0% Tasa anual en pesos : hasta 32%

: hasta 32% Acreditación: inmediata

Es ideal para quienes buscan rapidez y la opción de operar en ambos tipos de cambio.

Suben las tasas de interés de los plazos fijos en dólares: Cuánto ganás con cada banco

¿Qué billetera virtual conviene más para comprar dólares?

La elección depende de lo que busques:

Seguridad y bajo riesgo : Mercado Pago (dólar oficial, 2,4% anual).

: Mercado Pago (dólar oficial, 2,4% anual). Mayor rendimiento y criptomonedas : Ualá (dólar MEP, stablecoins, 6% anual).

: Ualá (dólar MEP, stablecoins, 6% anual). Operar en ambos mercados rápidamente: Naranja X (dólar oficial y MEP, acreditación inmediata).

También es importante verificar límites de operación, comisiones y tiempos de acreditación, ya que pueden variar.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez