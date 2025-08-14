Comprar dólares desde una billetera virtual es más fácil que nunca, pero no todas las apps ofrecen lo mismo. Mercado Pago, Ualá y Naranja X compiten con distintas tasas, acreditaciones y opciones. Te contamos cuál conviene según tu perfil de ahorro.
Comprar dólares en apps: Qué billetera virtual brinda mejores tasas
Mientras el dólar siga siendo la “moneda refugio” de los argentinos, la batalla entre Mercado Pago, Ualá y Naranja X seguirá creciendo.
¿Por qué crece la compra de dólares en billeteras virtuales?
El aumento del dólar en julio —más de un 14%— reavivó la búsqueda de formas seguras y rápidas de ahorrar. En este punto, las billeteras virtuales sumaron la opción de comprar dólares directamente desde el celular. Para muchos pequeños ahorristas, sigue siendo la inversión preferida frente a la inflación y la incertidumbre económica.
Hoy, no solo permiten pagar servicios o transferir dinero, sino también acceder al dólar oficial, al dólar MEP e incluso a stablecoins, criptomonedas cuyo valor sigue al dólar.
Mercado Pago: ¿cómo funciona la compra de dólares oficial?
Mercado Pago, con más de 20 millones de usuarios en Argentina, ofrece compra, venta y transferencia de dólares oficiales directamente desde su app.
Antes permitía operar con dólar MEP, pero ahora se limita al oficial. El dinero en dólares en tu cuenta se invierte automáticamente en un Fondo Común de Inversión con rendimiento diario y disponibilidad inmediata.
- Tasa anual promedio: 2,4%
- Acreditación: inmediata
- Retiro: venta en la app o transferencia a una cuenta bancaria en dólares.
Para quienes priorizan la simplicidad y un riesgo bajo, es una de las opciones más estables.
Ualá: dólar MEP y stablecoins con acreditación instantánea
Ualá, conocida por su tarjeta prepaga, sumó en 2024 la opción de comprar dólar MEP sin límite y stablecoins atadas al valor del dólar.
Su punto fuerte es la acreditación instantánea en la cuenta en dólares. Luego, se puede transferir a un banco y retirar el efectivo.
- Tasa anual promedio: 6%
- Operaciones: dólar MEP y stablecoins
- Acreditación: inmediata
Para perfiles más activos o interesados en criptomonedas, Ualá ofrece mayor rendimiento y flexibilidad.
Naranja X: dólar oficial y MEP, pero sin rendimiento
Naranja X, la fintech de Tarjeta Naranja, ofrece compra y venta tanto de dólar oficial como MEP, con acreditación inmediata.
A diferencia de otras apps, no ofrece rendimiento en dólares, aunque sí en pesos, con tasas de hasta el 32% anual.
- Tasa anual en dólares: 0%
- Tasa anual en pesos: hasta 32%
- Acreditación: inmediata
Es ideal para quienes buscan rapidez y la opción de operar en ambos tipos de cambio.
¿Qué billetera virtual conviene más para comprar dólares?
La elección depende de lo que busques:
- Seguridad y bajo riesgo: Mercado Pago (dólar oficial, 2,4% anual).
- Mayor rendimiento y criptomonedas: Ualá (dólar MEP, stablecoins, 6% anual).
- Operar en ambos mercados rápidamente: Naranja X (dólar oficial y MEP, acreditación inmediata).
También es importante verificar límites de operación, comisiones y tiempos de acreditación, ya que pueden variar.
