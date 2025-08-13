Inflación: El dólar pegó (poco), IPC subió por 2do mes consecutivo y la pregunta es agosto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1955707221809017210&partner=&hide_thread=false Importante



El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017.



La inflación núcleo fue de 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 13, 2025

De acuerdo al reporte del INdEC, en julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1,9% en relación a junio. En términos interanuales, la variación fue de 36,6%. En ese segmento, se mantuvo el sesgo descendente del IPC. Mientras que el acumulado de los primeros 7 meses de 2025 fue de 17,3%.

Si bien la divisiones que más subas experimentarons fueron Recreación y cultura (4,8%) y Transporte (2,8%), la mayor incidencia la marcó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que se disparó hasta el 1,9% contra el 0,6% de marzo, lo que el INdEC explicó por "aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo".

