Inflación: El dólar pegó (poco), IPC subió por 2do mes consecutivo y la pregunta es agosto

1,9% resultó la inflación en julio por efecto de la apreciación cambiaria. El Gobierno celebró que no llegó al 2%.

13 de agosto de 2025 - 16:17
Luis Caputo y Javier Milei no reconocieron que la inflación acumuló 2 meses consecutivos al alza.&nbsp;

Foto X: @LuisCaputoAR.

Si bien tuvo un impacto acotado, el 14% de apreciación del dólar de julio no fue gratuito en términos de traslado en los precios al consumidor, a pesar de la insistencia del Gobierno de lo contrario. El INdEC confirmó este miércoles que la inflación de ese mes fue del 1,9% en relación a junio, 3 décimas más que la medición previa, por lo que marcó la 2da mensual suba consecutiva.

El parate de la desinflación podría extenderse a agosto cuando las estimaciones privadas anticipan de mínima un IPC igual al de julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1955705977975517640&partner=&hide_thread=false

En el Gobierno, en tanto, optaron por no hacer hincapié en el resultado mensual, sino en el acumulado de los 1ros 7 meses del año, que fue del 17,3%, cifra que en el ministerio de Economía compararon con el 87% registrado para el mismo periodo de 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1955708177594679526&partner=&hide_thread=false

El ministro Luis Caputo destacó por su parte que el índice quedó por debajo del 2% mientras que el presidente Javier Milei valoró que la inflación núcleo (sin regulados ni estacionales) se ubicó en el 1,5% y que hubo "mucho efecto estacional" y lo que denominó " el pase de factura de la resaKa kuka..." en alusión a la volatilidad cambiaria para explicar la suba en bienes (1,4%).

Ninguno de los 2, sin embargo, habló de la acumulación de 2 meses consecutivos de inflación al alza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1955707221809017210&partner=&hide_thread=false

De acuerdo al reporte del INdEC, en julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1,9% en relación a junio. En términos interanuales, la variación fue de 36,6%. En ese segmento, se mantuvo el sesgo descendente del IPC. Mientras que el acumulado de los primeros 7 meses de 2025 fue de 17,3%.

Si bien la divisiones que más subas experimentarons fueron Recreación y cultura (4,8%) y Transporte (2,8%), la mayor incidencia la marcó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que se disparó hasta el 1,9% contra el 0,6% de marzo, lo que el INdEC explicó por "aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo".

image

