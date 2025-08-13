Inflación: El dólar pegó (poco), IPC subió por 2do mes consecutivo y la pregunta es agosto

Si bien tuvo un impacto acotado, el 14% de apreciación del dólar de julio no fue gratuito en términos de traslado en los precios al consumidor, a pesar de la insistencia del Gobierno de lo contrario. El INdEC confirmó este miércoles que la inflación de ese mes fue del 1,9% en relación a junio, 3 décimas más que la medición previa, por lo que marcó la 2da mensual suba consecutiva.
El parate de la desinflación podría extenderse a agosto cuando las estimaciones privadas anticipan de mínima un IPC igual al de julio.
En el Gobierno, en tanto, optaron por no hacer hincapié en el resultado mensual, sino en el acumulado de los 1ros 7 meses del año, que fue del 17,3%, cifra que en el ministerio de Economía compararon con el 87% registrado para el mismo periodo de 2024.
El ministro Luis Caputo destacó por su parte que el índice quedó por debajo del 2% mientras que el presidente Javier Milei valoró que la inflación núcleo (sin regulados ni estacionales) se ubicó en el 1,5% y que hubo "mucho efecto estacional" y lo que denominó " el pase de factura de la resaKa kuka..." en alusión a la volatilidad cambiaria para explicar la suba en bienes (1,4%).
Ninguno de los 2, sin embargo, habló de la acumulación de 2 meses consecutivos de inflación al alza.
De acuerdo al reporte del INdEC, en julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1,9% en relación a junio. En términos interanuales, la variación fue de 36,6%. En ese segmento, se mantuvo el sesgo descendente del IPC. Mientras que el acumulado de los primeros 7 meses de 2025 fue de 17,3%.
Si bien la divisiones que más subas experimentarons fueron Recreación y cultura (4,8%) y Transporte (2,8%), la mayor incidencia la marcó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que se disparó hasta el 1,9% contra el 0,6% de marzo, lo que el INdEC explicó por "aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo".
