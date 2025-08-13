Reculó Luisa Albinoni: Marcelo Tinelli no era tan malo, siempre que pague

Luisa Albinoni fulminó a Marcelo Tinelli y luego contó la versión completa

Fue el 10 de agosto en "Almorzando con Juana" (El Trece), donde la actriz decidió dar su versión completa de los hechos. Sus declaraciones revelaron una perspectiva más matizada de lo ocurrido, mostrando las dos caras de una moneda compleja.

"Yo en pandemia hice un 'Cantando', me trataron maravillosamente bien, nunca me faltó nada, todo me lo cumplieron, todo estupendo. Y trabajé este último 'Cantando'", comentó Albinoni, reconociendo inicialmente el trato profesional recibido.

La actriz explicó entonces la razón de su paciencia inicial y posterior reacción: "Yo estaba esperando para que paguen porque yo sabía de la situación general. Siete meses esperé. Preguntaba, 'no sabemos'. Pero cuando yo veo que van a cerrar la empresa... Si a mí él me llama y me dice 'espérame', yo espero. Pero si cierran la empresa, ya sabés que fuiste, nunca más verás tu dinero. Por eso reaccioné así", continuó diciendo.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su posterior reflexión sobre la actitud de Tinelli: "Quiero decir, de hecho, que él me llamó. Me llamó y se disculpó", reveló Albinoni.

Las palabras de reconciliación fueron aún más reveladoras: "A mí siempre me trató muy bien. Me dijo 'te juro que yo no sabía y tengo gente que tampoco sabía'", mencionó la artista, sugiriendo que Tinelli podría haber sido víctima de la falta de información de su propio equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luisaalbinoni/status/1939728610668990955?t=gW5sY9CPmxlwB2izMS6L4A&s=03&partner=&hide_thread=false Hola Marcelito me acabo de enterar que cerras La https://t.co/G96wrGIBf8 vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada? — Luisa Albinoni (@luisaalbinoni) June 30, 2025

"Yo medio se lo puse en broma, que él medio se lo tomó así. Pero las redes ya se prendieron y él era el peor del mundo y qué buena Luisa. Y yo no soy tan buena, yo soy normal", cerró diciendo.

