Según se comenta, Marcelo Tinelli le debe a cada santo una vela, y los rumores sobre un posible cierre de su productora, "LaFlia", hicieron que varios salieran a cobrarle lo adeudado. Una de ellas fue la reconocida actriz Luisa Albinoni, quien meses después intentó aclarar que no era para tanto.
"ME DIJO QUE NO SABÍA QUE ME DEBÍA"
Reculó Luisa Albinoni: Marcelo Tinelli no era tan malo, siempre que pague
Tras meses de espera, Luisa Albinoni logró cobrar lo que le debía Marcelo Tinelli y suavizó su postura públicamente. ¿Cambió de opinión?
La bomba estalló el último día de junio, cuando Pepe Ochoa soltó la noticia en Bondi Live, sobre que LaFlia habría bajado la persiana de manera definitiva. Sin embargo, lejos de provocar lamentos, la información género un efecto dominó que reveló una realidad incómoda. Los acreedores comenzaron a salir de las sombras, reclamando lo que consideraban suyo.
Entre las voces que se alzaron con mayor vehemencia, la de Luisa Albinoni resonó con particular fuerza. La actriz, reconocida por su trayectoria y temperamento, no dudó en apuntar directamente al conductor por una deuda relacionada con su participación en el "Cantando 2024", el programa que había brillado en la pantalla de América TV.
Las redes tienen memoria...
Su mensaje fue tan simple como demoledor: "Hola Marcelito, me acabo de enterar que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?", escribió en X. Viralizándose en segundos.
La situación escaló rápidamente, involucrando incluso a Florencia Peña, hasta que finalmente Albinoni logró cobrar su pago pendiente. Pero el daño reputacional ya estaba hecho, y la controversia se instaló como tema obligado en los programas de televisión.
Luisa Albinoni fulminó a Marcelo Tinelli y luego contó la versión completa
Fue el 10 de agosto en "Almorzando con Juana" (El Trece), donde la actriz decidió dar su versión completa de los hechos. Sus declaraciones revelaron una perspectiva más matizada de lo ocurrido, mostrando las dos caras de una moneda compleja.
"Yo en pandemia hice un 'Cantando', me trataron maravillosamente bien, nunca me faltó nada, todo me lo cumplieron, todo estupendo. Y trabajé este último 'Cantando'", comentó Albinoni, reconociendo inicialmente el trato profesional recibido.
La actriz explicó entonces la razón de su paciencia inicial y posterior reacción: "Yo estaba esperando para que paguen porque yo sabía de la situación general. Siete meses esperé. Preguntaba, 'no sabemos'. Pero cuando yo veo que van a cerrar la empresa... Si a mí él me llama y me dice 'espérame', yo espero. Pero si cierran la empresa, ya sabés que fuiste, nunca más verás tu dinero. Por eso reaccioné así", continuó diciendo.
Sin embargo, lo que más sorprendió fue su posterior reflexión sobre la actitud de Tinelli: "Quiero decir, de hecho, que él me llamó. Me llamó y se disculpó", reveló Albinoni.
Las palabras de reconciliación fueron aún más reveladoras: "A mí siempre me trató muy bien. Me dijo 'te juro que yo no sabía y tengo gente que tampoco sabía'", mencionó la artista, sugiriendo que Tinelli podría haber sido víctima de la falta de información de su propio equipo.
"Yo medio se lo puse en broma, que él medio se lo tomó así. Pero las redes ya se prendieron y él era el peor del mundo y qué buena Luisa. Y yo no soy tan buena, yo soy normal", cerró diciendo.
-------------------------
