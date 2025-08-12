Julián Weich, voz histórica de la televisión argentina, no pudo pasar por alto el relanzamiento de "Trato Hecho" bajo la batuta del influencer Santi Maratea en América TV.
"ES COMO HACER 'FELIZ DOMINGO' LOS SÁBADOS"
América TV no tiene paz: El estreno que ya recibió un duro ataque
El 11 de agosto América TV volvió a emitir "Trato Hecho" con Santi Maratea, y Julián Weich, su exconductor, no dudó en opinar.
La bomba estalló durante una conversación con Juan Cruz Coscarelli para "Puro Show" (El Trece), justo cuando la expectativa por el debut del joven creador de contenido digital alcanzaba su punto más álgido. Weich, con esa sinceridad descarnada que lo caracteriza, dejó en claro que la industria audiovisual argentina parece haber decidido prescindir de sus servicios de manera sistemática.
"Todos los programas que yo hice hace muchos años los están volviendo a hacer y no me llamaron más, obviamente porque pasó el tiempo", confesó.
Sin embargo, el conductor de "Qué Mañana!", en El Nueve, no se limitó a lamentarse por las oportunidades perdidas. Con la sabiduría que otorgan las décadas frente a las cámaras, planteó una reflexión profunda sobre la evolución de los formatos televisivos y la calidad de las producciones actuales. "Tuve la fortuna de hacerlo en una época donde se podían hacer las mejores versiones", expresó. Al mismo tiempo qué continuo diciendo: "En esas épocas se hacían de una manera muy especial y por eso la gente los recuerda tanto".
Julián Weich habló claro sobre el relanzamiento de "Trato Hecho"
La historia de "Trato Hecho" resulta fascinante para comprender esta transición generacional que atraviesa los medios argentinos. Este formato de entretenimiento, originalmente producido por la alianza entre Telefe y Endemol Shine Group, vivió sus momentos de mayor esplendor en los años 2003, 2004 y 2006, cuando Weich comandaba las primeras temporadas.
Luego, tras un largo letargo de quince años, el ciclo regresó en 2021 con Lizy Tagliani al frente, aunque las circunstancias sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19 obligaron a realizar una versión especial, sin público y esa energía contagiosa que caracterizaba al formato original.
La postura de Weich respecto a esta nueva etapa resulta particularmente reveladora. Cuando le consultaron sobre las condiciones bajo las cuales habría aceptado regresar al programa, su respuesta fue categórica: "De la única manera que hubiera aceptado hacerlo es si lo hubieran hecho igual. O sea, con los 500 participantes, como lo hacíamos nosotros".
La comparación que estableció resulta demoledora en su simplicidad: "Porque para hacer otro formato que no es el original... no sé si me hubiera gustado. Es como hacer 'Feliz Domingo', pero los sábados".
“Las apuestas existieron siempre”
No obstante, el veterano conductor demostró una elegancia notable al referirse específicamente a la elección de Maratea como su sucesor. "Algún día apostaron por mí. Así que las apuestas existieron siempre. Después los resultados se verán", cerró diciendo.
