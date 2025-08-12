América TV no tiene paz: El estreno que ya recibió un duro ataque

Luego, tras un largo letargo de quince años, el ciclo regresó en 2021 con Lizy Tagliani al frente, aunque las circunstancias sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19 obligaron a realizar una versión especial, sin público y esa energía contagiosa que caracterizaba al formato original.

La postura de Weich respecto a esta nueva etapa resulta particularmente reveladora. Cuando le consultaron sobre las condiciones bajo las cuales habría aceptado regresar al programa, su respuesta fue categórica: "De la única manera que hubiera aceptado hacerlo es si lo hubieran hecho igual. O sea, con los 500 participantes, como lo hacíamos nosotros".

La comparación que estableció resulta demoledora en su simplicidad: "Porque para hacer otro formato que no es el original... no sé si me hubiera gustado. Es como hacer 'Feliz Domingo', pero los sábados".

“Las apuestas existieron siempre”

No obstante, el veterano conductor demostró una elegancia notable al referirse específicamente a la elección de Maratea como su sucesor. "Algún día apostaron por mí. Así que las apuestas existieron siempre. Después los resultados se verán", cerró diciendo.

Embed - "TUVE LA FORTUNA DE HACER LAS MEJORES VERSIONES": Julián Weich criticó la vuelta de "Trato hecho" Video en Youtube de El Trece.

