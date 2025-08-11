Darío Barassi no baja la guardia y El Trece empieza a preocuparse: "Me senté con Adrián Suar y..."

Hace unos días, en una entrevista con el conductor de "Otro Día Perdido", bromeó sobre su nueva rutina y hasta elogió la propuesta nocturna del canal, dejando entrever que, aunque ya conocía el horario de la tarde, este regreso forzado lo llevó a reacomodarse y volver a encontrar su ritmo.

"Esto me permite pasar más tiempo con mis hijas cuando llego a casa", añadió Barassi.

El posteo de Darío Barassi tras la decisión de El Trece

“Lógicamente, esta es una decisión que me excede. Si estoy de acuerdo o no, es algo que hablaré con mi mujer, clavándome una burga de canje y usando un pijama sexy. No es mi tarea definir la programación de un canal”, expresó el presentador.

En el mismo posteo de Instagram reconoció que estaba satisfecho con el horario previo y defendió la calidad del ciclo: “Cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que 'Ahora Caigo' demostró ser un producto de calidad y competitivo. Jugó de manera muy digna en él prime y, de hecho, es siempre el programa más visto del canal”.

Aunque en sus palabras se podía notar cierta queja disimulada, Barassi decidió aceptar el cambio con empatía y apoyándose en su experiencia. “Apelando a la empatía y al oficio que estos años de laburo me han brindado, y agradeciendo la siempre afectuosa amistad y códigos de Adrián Suar, entiendo, respeto y acepto el pedido de las autoridades del canal. En su búsqueda por mejorar los números de la programación y adoptar una estrategia competitiva, me piden este cambio. De algún modo, eso también es confiar en este producto, y eso sí es gratificante”.

Aun así, para cerrar su mensaje, el conductor reafirmó su compromiso con el proyecto y con el público: “Camiseta puesta una vez más. A jugar donde me necesiten y a seguir intentando defender y propagar este medio que amo y disfruto tanto. Dejando en cada programa cabeza, alma, voz e ingenio con el único objetivo de entretener a quien sea que lo esté mirando. Qué lindo que es hacer tele. Qué lindo equipo es 'Ahora Caigo'”.

