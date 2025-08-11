Darío Barassi no baja la guardia y El Trece empieza a preocuparse: "Me senté con Adrián Suar y..."

Darío Barassi no es de los que se callan. El carismático conductor de “¡Ahora Caigo!”, puede ganarse al público con una sonrisa y un comentario ingenioso, pero cuando algo le molesta, lo dice sin filtros. Y esta vez, su sinceridad volvió a quedar expuesta tras los movimientos de programación que lo dejaron fuera del codiciado prime time de El Trece. Antes de irse a México a grabar junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, Barassi no esquivó el tema y habló sin anestesia.
En diálogo con "Intrusos", reconoció que al principio no le cayó nada bien la decisión del canal: “Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal. Al principio estaba medio enculado. El canal estaba moviendo fichas y está bien, habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, disparó, dejando claro que la incomodidad inicial ya se transformó en aceptación… aunque no sin pasar factura.
La conversación subió de temperatura cuando le consultaron por una supuesta oferta de Telefe. Fiel a su estilo, el conductor devolvió con ironía: “¿Y vos cómo sabés?”. Luego, bajó un poco el tono, pero no dejó de remarcar su posición privilegiada: “Por suerte ofertas hay de todo tipo. En eso soy un agradecido”.
De igual modo, Barassi admitió que la salida del prime time lo tomó por sorpresa y lo obligó a reacomodarse. “Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián (Suar) y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, explicó. Y, como para no perder la costumbre de meter un chiste filoso, agregó: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.
El cambio de franja horaria no fue un movimiento menor. Con la llegada de Mario Pergolini a El Trece y la salida de Viviana Canosa, la grilla se sacudió y Barassi quedó reubicado a las 18:30 horas. Sin embargo, lejos de victimizarse, Barassi buscó capitalizar el momento.
Hace unos días, en una entrevista con el conductor de "Otro Día Perdido", bromeó sobre su nueva rutina y hasta elogió la propuesta nocturna del canal, dejando entrever que, aunque ya conocía el horario de la tarde, este regreso forzado lo llevó a reacomodarse y volver a encontrar su ritmo.
"Esto me permite pasar más tiempo con mis hijas cuando llego a casa", añadió Barassi.
El posteo de Darío Barassi tras la decisión de El Trece
“Lógicamente, esta es una decisión que me excede. Si estoy de acuerdo o no, es algo que hablaré con mi mujer, clavándome una burga de canje y usando un pijama sexy. No es mi tarea definir la programación de un canal”, expresó el presentador.
En el mismo posteo de Instagram reconoció que estaba satisfecho con el horario previo y defendió la calidad del ciclo: “Cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que 'Ahora Caigo' demostró ser un producto de calidad y competitivo. Jugó de manera muy digna en él prime y, de hecho, es siempre el programa más visto del canal”.
Aunque en sus palabras se podía notar cierta queja disimulada, Barassi decidió aceptar el cambio con empatía y apoyándose en su experiencia. “Apelando a la empatía y al oficio que estos años de laburo me han brindado, y agradeciendo la siempre afectuosa amistad y códigos de Adrián Suar, entiendo, respeto y acepto el pedido de las autoridades del canal. En su búsqueda por mejorar los números de la programación y adoptar una estrategia competitiva, me piden este cambio. De algún modo, eso también es confiar en este producto, y eso sí es gratificante”.
Aun así, para cerrar su mensaje, el conductor reafirmó su compromiso con el proyecto y con el público: “Camiseta puesta una vez más. A jugar donde me necesiten y a seguir intentando defender y propagar este medio que amo y disfruto tanto. Dejando en cada programa cabeza, alma, voz e ingenio con el único objetivo de entretener a quien sea que lo esté mirando. Qué lindo que es hacer tele. Qué lindo equipo es 'Ahora Caigo'”.
