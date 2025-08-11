LISTADO ACTUAL
Los países a los que los argentinos pueden ingresar sin visa en 2025
Hay determinados países a los que los argentinos pueden ingresar con el pasaporte, sin la necesidad de tener visa. Cuál es el listado de este año.
El presidente, Javier Milei, firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para eliminar el requisito de la visa para argentinos. Aún todo está en veremos, cabe recordar que el próximo año el país americano será una de las sedes del Mundial 2026, al igual que México y Canadá (donde no requieren visa a argentinos)
A qué países argentinos pueden ingresar sin visa en 2025
Los permisos de estadía cuando uno viaja sólo con el pasaporte suelen extenderse entre 90 y 180 días. La mayoría suelen ser de 3 meses. Los países a los cuáles los argentinos pueden ingresar sin visa actualmente son 147, entre ellos los más frecuentados por el turismo son: Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, México, Costa Rica, Ecuador, y Canadá, en América.
Mientras que en Europa pueden ingresar a España, Italia, Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia. En Asia: Japón, Corea del Sur, Israel, Tailandia y Emiratos Árabes. También a Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica.
El plan del gobierno con Estados Unidos que genera revuelo
Una jugada política con fuertes implicancias migratorias, económicas y diplomáticas está en marcha. El Gobierno argentino avanza en un acuerdo clave con Estados Unidos para incorporarse al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP).
Este programa permite que ciudadanos de determinados países viajen a USA por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de gestionar una visa tradicional. En su lugar, deben tramitar una autorización digital denominada ESTA (Electronic System for Travel Authorization), cuyo costo es de apenas US$21.
Actualmente, solo 42 países forman parte del programa, con Chile como el único representante sudamericano. Para formar parte del VWP, un país debe cumplir estrictos requisitos de seguridad, documentación y reciprocidad migratoria. Entre ellos:
- Tasa de rechazo de visas inferior al 3%
- Emisión de pasaportes biométricos
- Notificación a INTERPOL de pasaportes robados en menos de 24 horas
- Control fronterizo eficiente con validación electrónica
- Colaboración activa con EE.UU. en seguridad e intercambio de datos
Según funcionarios del Ministerio de Seguridad, Argentina ya cumple con la mayoría de estas condiciones. Las reformas tecnológicas en documentación y el endurecimiento de la política de repatriación de ciudadanos con órdenes de deportación contribuyen al visto bueno inicial de Washington.
