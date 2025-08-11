Los países a los que los argentinos pueden ingresar sin visa en 2025

Este programa permite que ciudadanos de determinados países viajen a USA por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de gestionar una visa tradicional. En su lugar, deben tramitar una autorización digital denominada ESTA (Electronic System for Travel Authorization), cuyo costo es de apenas US$21.

Actualmente, solo 42 países forman parte del programa, con Chile como el único representante sudamericano. Para formar parte del VWP, un país debe cumplir estrictos requisitos de seguridad, documentación y reciprocidad migratoria. Entre ellos:

Tasa de rechazo de visas inferior al 3%

Emisión de pasaportes biométricos

Notificación a INTERPOL de pasaportes robados en menos de 24 horas

Control fronterizo eficiente con validación electrónica

Colaboración activa con EE.UU. en seguridad e intercambio de datos

Según funcionarios del Ministerio de Seguridad, Argentina ya cumple con la mayoría de estas condiciones. Las reformas tecnológicas en documentación y el endurecimiento de la política de repatriación de ciudadanos con órdenes de deportación contribuyen al visto bueno inicial de Washington.

