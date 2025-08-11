La campaña que famosos apoyan para que millones de niños tengan otra vida

La escalada de violencia alcanzó en 2024 niveles históricos que sobrepasan cualquier precedente conocido. Conforme al informe más reciente de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados, publicado en junio de 2025, las violaciones graves contra menores aumentaron un 25% respecto al año anterior. Este incremento abarca desde asesinatos y mutilaciones hasta reclutamiento forzoso, abuso sexual y la negación deliberada de asistencia humanitaria.

Ante esta emergencia humanitaria, Fundación ACNUR Argentina ha diseñado "La Guerra NO es un Juego", con el fin de reunir más de un millón de firmas que funcionen como un mandato ciudadano indiscutible ante los organismos internacionales.

"La infancia debe ser sinónimo de juego, no de miedo ni de huida. Sin embargo, hoy 1 de cada 6 niños y niñas en el mundo crece en guerras y zonas de conflicto. Infancias que deberían transcurrir entre aulas y plazas, transcurren entre escombros, sirenas y miedo. Desde Fundación ACNUR Argentina trabajamos para visibilizar esta realidad inadmisible. 'La guerra no es un juego' es un llamado urgente a devolverles lo que nunca deberían haber perdido: el derecho a vivir y jugar en paz", expresó Paula Martínez Álvarez, Directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.

La infancia debe ser sinónimo de juego, no de miedo

La iniciativa ha logrado convocar a numerosas figuras del espectáculo y la comunicación argentina, quienes han prestado su visibilidad mediática para multiplicar el alcance del mensaje. Osvaldo Laport, en su rol de Embajador de Buena Voluntad de ACNUR, encabeza este movimiento junto a personalidades como Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Eleonora Wexler, Isabel Macedo, Flor Otero, Sergio Lapegüe, Noelia Marzol, Diego Ramos, Flavia Palmiero, Barbie Velez, Pía Shaw, Viviana Saccone, Nico Peralta y Sebastián Almada, entre otros.

El testimonio de Laport resulta particularmente conmovedor: "En el mundo, millones de niños y niñas son reclutados para luchar como soldados y entrenados para matar cuando ni siquiera saben leer. Cargan armas en lugar de mochilas escolares. Para muchas niñas, la violencia sexual es una amenaza y la infancia, un recuerdo lejano. Más de 49 millones de niños y niñas han sido forzados a huir de sus hogares para salvar sus vidas. La guerra no puede ser el escenario donde crezcan. Por eso, desde Argentina, levantamos la voz con firmeza: ¡La guerra no es un juego! Los niños y niñas deben poder vivir y jugar en paz".

