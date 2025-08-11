Chavo Fucks admitió culpa en la pelea vs Riquelme: por qué quiere un café con él

Y el Chavo Fucks quiso remarcarle que estaba equivocado. "Prendé la tele, entonces, porque acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes".

A Riquelme no le gustó nada. "Si ese señor me va a hablar mal yo prefiero no hablar más. Te mando un abrazo grande. Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo, ¿está bien?", respondió el presidente Xeneize, y acto seguido se levantó del móvil y se fue.

TyC Sports/Clarín ahoga a Riquelme a costa del ridículo: dice que Boca descendió Juan Román Riquelme, presidente de Boca

El breve altercado recorrió los portales rápidamente. El Chavo Fucks quedó nuevamente en la escena y fue el más apuntado de los dos protagonista. Le castigaban su accionar profesional. El rigor periodístico.

Mea culpa del Chavo Fucks: "Fue un error mío"

En una reciente entrevista para Mobile Sports con Pablo Giralt, el Chavo Fucks recordó aquella situación. Lejos de despegarse de toda responsabilidad, se mostró arrepentido.

"Lo que pasó con Román fue un error mío. Yo soy de la idea de que, en general, si el tipo se te levanta de un móvil, la culpa es del periodista que está manejando la entrevista", dijo.

"Yo me metí y dije algo. Román estaba diciendo algo que no era cierto. Tiene algo de una fijación con que EPN lo ataca. La verdad que no es así. Que nuestro programa lo ataca, no el canal. En nuestro programa hay gente como yo, que soy muy crítico de su gestión, y hay gente que la gestión le parece maravillosa, como (Damián) Manusovich, por ejemplo. No es cierto que sea atacado", contextualizó el Chavo Fucks.

Chavo Fucks Chavo Fucks, periodista de ESPN

"Lo que pasa es que los tipos como Riquelme son tipos que no admiten el no como respuesta. No admiten que alguien les diga, che, mirá, me parece que la llegada de tal jugador fue equivocada", analizó.

"A mí no me causa gracia. Me han dicho, ´che, qué bien que te le plantaste a Riquelme´. Lo que pasó en términos periodísticos y televisivos no está bueno. No está bueno. Él estaba diciendo algo que no era cierto. Lo habíamos dicho el día anterior. Estaba cansado de que ataque el programa y se me ocurrió salir de defensa. Lo quería pelear un poco, discutirlo un poco", añadió.

"Se levantó y se fue. No se tiene que levantar un entrevistado del móvil. No está bien llegar a eso. La culpa es mía", cerró el Chavo Fucks.

"Me gustaría tomar un café con Riquelme"

El periodista consideró que, más allá de las diferencias evidentes que mantiene con el mandatario de Boca, se reuniría en un mano a mano a conversar.

"Me gustaría tomar un café con él porque es el presidente de Boca. O sea, tener relación y tener al presidente de Boca para hacer un off y charlar una hora es fantástico".

