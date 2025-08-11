Ya pasó casi un año de aquel inesperado choque entre el Chavo Fucks y Juan Román Riquelme. El periodista y el presidente de Boca Juniors tuvieron un desencuentro en plena entrevista con ESPN, que detonó en el abandono del móvil por parte de Román.
"NO ESTOY ORGULLOSO"
Chavo Fucks admitió culpa en la pelea vs Riquelme: por qué quiere un café con él
El Chavo Fucks repasó su encontronazo con Juan Román Riquelme, en el que el presidente de Boca se levantó del móvil y se fue.
Riquelme, París 2024 y el encontronazo con el Chavo Fucks
Fue en agosto del año pasado, cuando Riquelme atendía a la prensa en medio de un Boca que no levantaba. En aquel momento, Diego Martínez y sus jugadores no encontraban soluciones para una merma en el funcionamiento, tras el buen primer semestre que habían hecho.
El mediocampo del Xeneize se había desenvuelto tan bien, que el entrenador de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano, decidió convocarlo enteramente para los Juegos Olímpicos de París 2024. Eran Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón.
Tras el regreso de los JJ.OO, solo Equi fue quien logró estabilidad en su nivel, pero Medina y Zenón acompañaron al resto de sus compañeros en el flojo rendimiento del Boca de Martínez.
A pesar de ese mal presente, en una entrevista con el programa ESPN F90 Riquelme esgrimía argumentos sobre la buena predisposición del club para prestar a los futbolistas en París 2024. "Nunca escuché en la tele que digan ´qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección Argentina", dijo Román.
Y el Chavo Fucks quiso remarcarle que estaba equivocado. "Prendé la tele, entonces, porque acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes".
A Riquelme no le gustó nada. "Si ese señor me va a hablar mal yo prefiero no hablar más. Te mando un abrazo grande. Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo, ¿está bien?", respondió el presidente Xeneize, y acto seguido se levantó del móvil y se fue.
El breve altercado recorrió los portales rápidamente. El Chavo Fucks quedó nuevamente en la escena y fue el más apuntado de los dos protagonista. Le castigaban su accionar profesional. El rigor periodístico.
Mea culpa del Chavo Fucks: "Fue un error mío"
En una reciente entrevista para Mobile Sports con Pablo Giralt, el Chavo Fucks recordó aquella situación. Lejos de despegarse de toda responsabilidad, se mostró arrepentido.
"Lo que pasó con Román fue un error mío. Yo soy de la idea de que, en general, si el tipo se te levanta de un móvil, la culpa es del periodista que está manejando la entrevista", dijo.
Quizás también te interese leer: Exclusivo de Golazo24: se conoció el futuro de Jorge Bermúdez
"Yo me metí y dije algo. Román estaba diciendo algo que no era cierto. Tiene algo de una fijación con que EPN lo ataca. La verdad que no es así. Que nuestro programa lo ataca, no el canal. En nuestro programa hay gente como yo, que soy muy crítico de su gestión, y hay gente que la gestión le parece maravillosa, como (Damián) Manusovich, por ejemplo. No es cierto que sea atacado", contextualizó el Chavo Fucks.
"Lo que pasa es que los tipos como Riquelme son tipos que no admiten el no como respuesta. No admiten que alguien les diga, che, mirá, me parece que la llegada de tal jugador fue equivocada", analizó.
"A mí no me causa gracia. Me han dicho, ´che, qué bien que te le plantaste a Riquelme´. Lo que pasó en términos periodísticos y televisivos no está bueno. No está bueno. Él estaba diciendo algo que no era cierto. Lo habíamos dicho el día anterior. Estaba cansado de que ataque el programa y se me ocurrió salir de defensa. Lo quería pelear un poco, discutirlo un poco", añadió.
"Se levantó y se fue. No se tiene que levantar un entrevistado del móvil. No está bien llegar a eso. La culpa es mía", cerró el Chavo Fucks.
"Me gustaría tomar un café con Riquelme"
El periodista consideró que, más allá de las diferencias evidentes que mantiene con el mandatario de Boca, se reuniría en un mano a mano a conversar.
"Me gustaría tomar un café con él porque es el presidente de Boca. O sea, tener relación y tener al presidente de Boca para hacer un off y charlar una hora es fantástico".