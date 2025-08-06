Los parques temáticos salvan a Disney, más que WWE, streaming y ESPN

Disney intenta recuperarse después de años de disrupción causada por la pandemia, el cambio al consumo de entretenimiento digital y un intento fallido de renovación de su management.

Con la nueva versión de 'Lilo' y Sticht' recaudando US$1.000 millones balanceó los pésimos resultados de 'Elio', la película de menor recaudación en la historia de Pixar fuera de la pandemia.

Lilo y Stitch 'Lilo & Stitch'.

El streaming (el negocio de venta directa al consumidor generó US$346 millones de ingresos operativos, comparado con una pérdida de US$19 millones del año pasado) y un ajuste fiscal son los otros ejes del combo cuando tambalea su negocio de televisión convencional: esos ingresos cayeron un 15% en el trimestre por una disminución de suscriptores, espectadores y tarifas publicitarias.

Más consumidores se suscriban a Disney+, Hulu y ESPN juntos, además de gastar más en parques temáticos y cruceros.

Disney+ sumó 1,8 millón de suscriptores durante su 3er. trimestre fiscal. Hulu sumó 900.000 suscriptores, alcanzando un total de 51,2 millones, sin contar su oferta de televisión en directo. Las suscripciones a ESPN+ se mantuvieron estables en 24,1 millones.

Disney busca llevar sus márgenes de ganancias en streaming al 10%, a través de una combinación de tecnología mejorada para aumentar el uso en USA y una mayor producción de contenido local en el extranjero.

La compañía pronosticó que su número de suscriptores de Disney+ y Hulu aumentaría, en parte como resultado de un acuerdo con la compañía de cable Charter Communications .

Disney lanzará una versión de streaming ampliada de ESPN el 21/08 con el mismo contenido disponible en sus canales de cable.

elio-7-1.jpg 'Elio', un fracaso de Pixar.

ESPN

ESPN también comenzará a vender contenido adicional a la transmisión de juegos, como parte de un amplio acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol Americano (National Football League). Es más: la liga que quedará con el 10% de ESPN a cambio del control de activos mediáticos clave, incluida NFL Network.

El director financiero, Hugh Johnston, dijo que el acuerdo con la NFL mejoraría las ganancias en US$0,05 por acción en el primer año fiscal después de su cierre, lo que la compañía espera que suceda a fines del próximo año.

Ni Disney ni la NFL revelaron el valor de la participación en ESPN. Los analistas estiman la valoración de ESPN entre US$25.000 millones y US$30.000 millones, lo que sitúa la participación de la NFL entre US$2.500 millones y US$3.000 millones.

La alianza entre 2 de los nombres más importantes del entretenimiento y los deportes promueve una relación que va más allá de los acuerdos de derechos tradicionales para televisar los juegos.

A través de una asociación de contenido con Skydance Media, la NFL también tendrá participación en el titular de los derechos CBS, después de que Skydance adquiera la empresa matriz de la cadena, Paramount Global.

Según los términos del acuerdo, ESPN incorporará NFL Network a su catálogo de canales deportivos. También distribuirá el canal Red Zone, de la NFL, a operadores de televisión de pago, aunque la propiedad y los derechos de distribución digital permanecerán en manos de la liga.

Para ESPN, el acuerdo fortalece el vínculo con su principal proveedor de contenido, ya que se prepara para lanzar una versión de streaming de su cadena insignia a finales de este otoño (boreal). La incorporación de más contenido de la NFL probablemente aumentará el interés en el servicio.

La NFL a su vez no sólo obtiene una parte de un activo clave de Disney, sino que también asegura el futuro de sus 2 canales que, aunque populares, se beneficiarán de ser parte de un gigante de los medios.

“Estas conversaciones se han prolongado durante más de una década”, declaró el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

ESPN ESPN sigue en expansión.

El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, quien también preside el comité de medios de la liga, declaró en una entrevista que algunos aspectos del nuevo acuerdo con ESPN ayudarán a la liga a aumentar el límite salarial, lo que a su vez podría consolidar la relación de la liga con el sindicato de jugadores.

Si bien ESPN ha sido durante mucho tiempo el jugador más dominante en los medios deportivos, enfrenta una competencia cada vez mayor no solo de jugadores tradicionales como NBCUniversal de Comcast sino también de servicios de transmisión con mucho dinero como Netflix y Prime Video, de Amazon.

En NFL Network, ESPN contará con un canal de noticias de la liga disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, además de ofrecer 7 partidos exclusivos de la temporada regular. NFL Network está presente actualmente en aproximadamente 50 millones de hogares.

Aunque mucho más pequeño que NFL Network, RedZone, de la NFL, cuenta con una audiencia muy fiel. Este canal, que emite exclusivamente los domingos durante la temporada y transmite la acción en vivo de todos los partidos de la tarde, es popular entre los fanáticos más fieles y los jugadores de fútbol fantasy. El canal tiene menos de 10 millones de hogares, cifra que la liga espera que aumente con la supervisión de ESPN.

Ha habido límites a la agresividad con la que la NFL puede hacer disponible RedZone, ya que los titulares de los derechos de los juegos del domingo han expresado su preocupación de que la red sea una amenaza potencial para su propia cobertura de los juegos.

Hoy, Disney se está transformando. "Era una empresa de medios de comunicación dueña de parques temáticos", afirma Benjamin Swinburne, analista de Morgan Stanley. "Ahora es una empresa de parques temáticos dueña de activos mediáticos".

Wall Street se muestra abrumadoramente optimista. Disney fue la acción más popular en Wall Street hace una década. Desde entonces, Netflix ha obtenido una rentabilidad del 955%, frente al 253% del índice S&P 500 , mientras que Disney, incluyendo dividendos, ha obtenido apenas un 10%.

Disney ha tenido una rentabilidad del 38% en un año, superando al S&P 500 por 19 puntos. La acción ha tenido una rentabilidad total del 45% desde julio de 2023, superando al índice en 3 puntos porcentuales durante ese período.

Si ese es el comienzo de una recuperación mayor, no se debe a que las acciones de Disney estén particularmente baratas. Su precio es 21 veces superior al de las ganancias proyectadas para el año fiscal actual de la compañía, que finaliza en septiembre, apenas por debajo del mercado en general.

Pero después de años de ganancias disminuidas, las perspectivas de crecimiento ahora son bastante brillantes.

El fútbol americano por el video streaming de Twitter, una gran posibilidad de negocios. En NFL Network, ESPN contará con un canal de noticias de la liga disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, además de ofrecer 7 partidos exclusivos de la temporada regular.

Parques temáticos

Disney no alcanzará a Netflix en streaming en ningún plazo que sea relevante para los inversores y, a largo plazo, ambos podrían ser vulnerables Al YouTube de Alphabet. Pero Disney está en mejor forma que el resto de Hollywood, y parece factible mantener rentabilidades bursátiles anuales de dos dígitos.

Se podría decir que los parques temáticos llevaron a Disney a la televisión. Su fundador, Walt Disney, ideó Disneyland mientras estaba sentado en un banco de un parque de Los Ángeles viendo a sus hijas pequeñas jugar en un tiovivo. Pero su negocio de películas animadas necesitaba ayuda para cubrir lo que finalmente sería una factura de construcción de US$17 millones.

Así que en 1954, un año antes de la apertura del parque, Walt llegó a un acuerdo con el creciente competidor de su industria, la televisión. Realizaría un programa llamado Disneyland, y más tarde The Mickey Mouse Club , para ABC, a cambio de financiación y promoción en antena.

3 décadas después, Disney adoptó el nuevo y próspero modelo de pago de la televisión con el lanzamiento de Disney Channel en cable. Pero se avecinaba una movida mucho más importante.

En 1995, Disney sorprendió a Wall Street al anunciar la compra de la empresa matriz de la cadena ABC por US$19.000 millones, la segunda mayor adquisición corporativa en aquel entonces. Un cambio regulatorio supuso que las cadenas ya no tenían prohibido ser dueñas de sus programas de máxima audiencia. El acuerdo incluyó la adquisición del 80% de ABC en ESPN, y así llegó a Disney el director de ABC, Bob Iger, director ejecutivo de Disney desde 2005.

Disney ganó con el milagro económico de la televisión por cable: los clientes pagaban por la programación y soportaban la publicidad.

La audiencia de ESPN es mayoritariamente joven y ve en directo, lo que la hace especialmente atractiva para los anunciantes. Y dado que las cadenas cobran comisiones a los proveedores de paquetes de cable, no directamente a los clientes, el coste recae en todos los hogares, no solo en aquellos que ven deportes. ESPN se convirtió en el canal más caro del paquete de cable y, sin duda, el que más contribuía a las ganancias televisivas de Disney.

Hace 2 décadas, Disney era un estudio cinematográfico en quiebra con parques temáticos desvencijados. Las ganancias de ESPN contribuyeron en gran medida a financiar las compras de Pixar en 2006; Marvel Entertainment en 2009; y Lucasfilm en 2012, creando el mayor auge de taquilla de la historia e impulsando un sinfín de fusiones y expansiones de parques temáticos.

Ahora, los parques temáticos son la mina de oro. La división Experiencias, que incluye a los parques, registró una ganancia operativa del 59% de la ganancia operativa total de la compañía. Este año, se espera que la unidad Experiencias gane un 8% más, gracias en parte al lanzamiento de dos nuevos cruceros.

La compañía anunció planes a largo plazo para un nuevo parque en Emiratos Árabes Unidos.

WWE ESPN y World Wrestling Entertainment (de TKO Group) llegaron a un acuerdo de más de US$1.600 millones por los derechos exclusivos de los principales eventos de la WWE a partir de 2026.

WWE

Por otra parte, ESPN y World Wrestling Entertainment (de TKO Group) llegaron a un acuerdo de más de US$1.600 millones por los derechos exclusivos de los principales eventos de la WWE a partir de 2026.

El acuerdo de 5 años, que comenzará en 2026, incluye los derechos de transmisión en USA de importantes eventos como WrestleMania y SummerSlam. ESPN pagará US$325 millones anuales por los derechos, según personas familiarizadas con el asunto.

Es un aumento significativo respecto del acuerdo actual de 5 años de la WWE con Peacock, valorado en US$900 millones, según personas familiarizadas con el pacto.

El nuevo acuerdo con ESPN llega tras un acuerdo de 10 años que la WWE firmó con Netflix el año pasado por su programa semanal 'Raw', valorado en más de US$5.000 millones. 'Raw' se ha convertido en un éxito rotundo para la plataforma de streaming.

Los eventos estarán disponibles en el nuevo servicio de streaming de ESPN, cuyo lanzamiento está previsto para este otoño a un precio de US$29.99 al mes. Según el acuerdo, una parte de la cobertura se transmitirá simultáneamente en los canales de cable de ESPN.

"Me pareció que tenía mucho sentido para ESPN", dijo Jimmy Pitaro , presidente de ESPN. "Es una importante adquisición de contenido que creemos que impulsará nuestro lanzamiento directo al consumidor e impulsará el futuro del streaming".

Para Peacock, el contenido de la WWE fue fundamental para consolidar el servicio y reducir la pérdida de suscriptores. Desde entonces, Peacock ha añadido más deportes y este otoño comenzará a transmitir partidos de la NBA, lo que espera que impulse aún más su alcance.

ESPN y TKO ya son socios en las peleas de la UFC. ESPN transmite y transmite las peleas de la UFC como parte de un acuerdo valorado en US$300 millones anuales. Este acuerdo vence a finales de este año y se espera que el precio aumente considerablemente.

-------------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Los bancos preocupados por el creciente uso de tarjetas de crédito y morosidad