Flybondi quiere perder peso y busca eyectar personal con retiros voluntarios

Al respecto, la empresa publicó a mediados de 2025 un programa de renovación de flota que apuntaba a llevar a la aerolínea a una disponibilidad de más de 40 aeronaves con la llegada de 35 unidades completamente nuevas. Sin embargo, esos planes todavía no acusaron impacto en el diagrama de operaciones.

Para poder atravesar la temporada alta, Flybondi acudió a contratos de wet lease, con el alquiler de aviones y tripulaciones extranjeras para cumplir con la agenda. Las mismas fueron asignadas a rutas hacia el exterior, en especial hacia Brasil, donde las sanciones por cancelaciones y suspensiones son altas.

No obstante, este paliativo sólo logró empujar una pequeña porción de las operaciones programadas, con prioridad al mercado internacional bajo amenaza de perder las rutas, o el hub Buenos Aires por su alto nivel de tráfico. En el resto de las programaciones dominaron las suspensiones o cancelaciones, afectando a miles de pasajeros.

flybondi pasajes.jpeg Siguen las suspensiones y cancelaciones.

ANAC y Transporte

Mientras tanto, las sanciones a Flybondi se hacen esperar. En términos federales, los principales organismos no han aplicado castigos a la operatoria irregular de la aerolínea, que se desmarca del resto del mercado con situaciones insólitas.

Las sanciones que sí llegaron a cuenta de Flybondi fueron provinciales, como en el caso de Neuquén, o internacionales. Pero en ningún caso afectaron las licencias para la empresa, que avanza con sus campañas de ventas de pasajes.

Otras noticias de Urgente24

Los ejecutivos de finanzas tampoco le creen a Milei y esperan una inflación igual a 2025

Industriales se hartaron de Javier Milei: "Tiene una visión distorsionada de la realdiad"

Compañía Mega redobla su apuesta por Vaca Muerta

Tristeza aristocrática: Quiebra un notable restaurante porteño con orígenes en 1908