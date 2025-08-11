Franco Colapinto está actualmente siendo piloto de Alpine en la Fórmula 1 pero los resultados no son los esperados. El auto de la escudería no es el mejor y eso lleva a que el argentino no pueda sumar puntos ni tener el desarrollo que le gustaría.
¿QUÉ PASÓ?
Franco Colapinto recibió la peor noticia sobre su futuro en la Fórmula 1
Franco Colapinto, actual piloto de Alpine en la Fórmula 1, quedó devastado al enterarse de una última noticia de la escudería francesa.
Si bien faltan algunos meses para que termine el año, la Fórmula 1 presentó algunos pilotos que ya están confirmados para el 2026. Franco Colapinto todavía está a la deriva con algunos temas y su continuidad en la escudería es todo un misterio.
Franco Colapinto y su futuro en la Fórmula 1
Alpine confió en Colapinto para este 2025 después de estar en Williams y enloquecer a todos. Sin embargo, la combinación de malos resultados y la presencia de otros pilotos llevan a que el argentino no tenga su lugar asegurado en la Fórmula 1 el próximo año.
Hay varios pilotos confirmados para 2026 pero en Alpine solo figura Pierre Gasly. El hueco en el otro nombre no sabemos quién lo llenará. Por el momento Colapinto completará todos los GP de este año y su futuro en la Fórmula 1 es todavía incierto.
Algunas de las escuderías que faltan confirmar son Cadillac, Mercedes, Racing Bull y el compañero de Verstappen para Red Bull. Colapinto aún tiene chances de seguir en Alpine, aunque tendrían que hacer varias mejoras para contrastar lo de este año.
