Telefe frena MasterChef con Wanda Nara y apuesta a un formato que sorprende

Pepe Ochoa, conductor interino de SQP en América TV, opinó que "me da la sensación que la mojada de oreja está. De cara a lo que viene, Wanda tiene un contrato firmado. ¿La idea es presionarla para que se vaya o bajándole la imagen?". Y Majo Martino agregó un dato importante: "Hay ciertos códigos. Los directivos de Telefe, no le van a contar: 'che, mirá que voy a arrancar el ciclo con tu ex'".

image Wanda Nara queda sin pantalla pese a tener contrato vigente, en medio de tensiones con el canal. El conflicto por la entrevista a Icardi sumó ruido y su futuro en Telefe es incierto.

Más allá de los contratos, el canal busca cuidar su marca y minimizar riesgos. Por eso, el futuro de Wanda en la TV abierta está en suspenso, y la postergación de MasterChef Celebrity evidencia que, para Telefe, la estabilidad y el rating mandan más que cualquier acuerdo previo.

Por ahora, habrá que esperar para ver si este parate es temporal o si Wanda empieza a perder terreno en la pantalla. Mientras, Telefe apuesta a formatos que dan resultados y a un público que busca historias con las que se pueda identificar, como las que traerá La Voz Senior. La televisión, como siempre, no da respiro.

