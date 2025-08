Telefe tomó una inesperada medida con Nicolás Occhiato tras sus constantes errores

Embed que el tema se llama cómo nico?? jsjs#LaVozArgentina pic.twitter.com/FlYM753ewe — emi (@eeemiliano) July 29, 2025

Aunque Occhiato grabó nuevamente la presentación, el clip del error se viralizó al instante. La propia Lali no dudó en sumarse a la broma en redes sociales con la frase "Amazin, i love she" (Amasin, la amo). Este momento humanizó al conductor y también mostró la buena onda del jurado, que supo transformar un error en una situación amena y divertida, un hecho que no siempre sucede en programas con tanta exposición y producción.