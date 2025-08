Telefe prepara un MasterChef muy caliente: Peleas, celos y fuego cruzado

Embed MasterChef Celebrity 2025: Los famosos convocados al reality de cocina



Wanda Nara fue ratificada como conductora y entre los participantes casi confirmados figuran Rolly Serrano, Graciela Alfano, Momi Giardina y Fer Dente. #LapeClubSocial pic.twitter.com/c5RSZuTB1H — América TV (@AmericaTV) July 31, 2025

El casting confirmado hasta ahora tiene de todo. Luis Ventura ya es un hecho, Roly Serrano aparece con chances firmes y Fernando Dente también está adentro. Por el lado de Lizy Tagliani, la que parece dudar es ella misma: "A mí lo que me dicen es que no tiene especiales ganas de meterse diez horas en la cocina, no sabe cocinar", contó Calabró, aunque Telefe la quiere para sumar peso al programa. Y está la siempre picante Graciela Alfano, que mandó al representante a averiguar "cuánto dinerillo hay" y aclaró: "Este es el mundo del revés, porque yo no sé cocinar y Wanda no sabe conducir. Lo cual sería bueno que lo hagamos a la inversa". La convivencia en el estudio se promete movida.