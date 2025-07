Telefe metió tijera pero las redes viralizaron la pelea que no salió en La Voz Argentina 2025

Los jurados no tuvieron piedad al momento de evaluar la presentación. Ale Sergi fue directo y contundente: "Transmitieron alegría, se las vio contentas, se las vio sueltas. Tal vez en esta instancia me parece que para continuar en el programa es necesario cierto a nivel vocal. Me parece que la que las dos tienen mucho por trabajar todavía". Sus palabras resonaron como un campanazo de alerta sobre el nivel técnico mostrado.