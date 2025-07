La letal respuesta de Luis Ventura a Graciela Alfano: "Tenés que usar alfileres más grandes"

La confusión en el estudio fue total, ya que nadie lograba descifrar a qué se refería. Sin embargo, para quienes conocían el trasfondo del conflicto, la referencia era cristalina. El comunicador estaba ironizando sobre las acusaciones de prácticas esotéricas, sugiriendo de manera sarcástica que la actriz podría haber intentado hacerle algún tipo de maleficio.

Esta respuesta filosa conectaba directamente con el reclamo original que Alfano le había hecho durante su discusión en A24: "Vos me pusiste un cartel de 'magia negra' que no soy". En esa oportunidad, la vedette había manifestado su indignación por ser asociada con prácticas esotéricas, culpando directamente a Ventura de crear y difundir esa imagen.

La brutal agresión a Luis Ventura que lo dejó afuera de los Martín Fierro

Luis Ventura arrancó el domingo 27/07 con fútbol, terminó con una agresión y no llegó al Martín Fierro. Lo que iba a ser un día de gala terminó con el periodista en una clínica, después de recibir un golpe en la cancha de Central Ballester, en un partido caliente de la Primera C que terminó en batalla.

Todo pasó rápido y en una cancha que ya tenía antecedentes pesados. Central Ballester y Victoriano Arenas empataron 2-2, pero el cierre del partido terminó en discusiones, empujones y, de golpe, una invasión de hinchas que saltaron desde la tribuna. En medio de ese caos, Luis Ventura, que además de periodista es DT de Victoriano, cruzaba el campo con una silla plegable cuando un hombre con campera negra y roja se le vino por atrás y le metió un golpe directo a la sien.

"Me pegaron de costado, medio desde atrás y me pegaron a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima", contó Ventura en Infama (donde mostraron el video del ataque) mientras iba en auto a la Clínica La Trinidad de Palermo. Quedó tirado varios segundos, inconsciente, hasta qué auxiliares y jugadores lo levantaron. Y no fue el único herido: "Creo que llevaron a dos o tres muchachos de Victoriano en ambulancia", agregó.

El propio Ventura recordó que no es la primera vez: "Es el mismo equipo que nos agredió la última vez en 2018. Liberaron una puerta, entraron todos y nos agredieron de la misma manera". Según él, el clima se pudrió porque el árbitro dio un descuento larguísimo: "Duró 7 minutos de descuento, más 3 minutos más. Nos empataron en ese momento. Yo estaba tratando de arengar a los muchachos para irse", cerró diciendo.

