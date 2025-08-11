Fuerte lo que cuentan sobre Marcelo Moretti (San Lorenzo) y AFA de Chiqui Tapia

El 14 de julio, el Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo, pidió por la destitución, inhabilitación y expulsión de Marcelo Moretti del club.

Su par de la Asociación del Fútbol Argentino, se pronunció al respecto y se basó en el principio non bis in idem horas después (no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho).

image

Por eso mismo, desde el Ciclón pusieron un freno a lo propuesto por su tribunal y el avance de la investigación quedó en manos de AFA.

Respecto a este tema, el periodista de TyC Sports y Radio La Red Germán García Grova, comunicó que en las próximas horas, la Asociación comandada por Chiqui Tapia se expresaría al respecto.

El periodista, aseguró: "El Comité de Ética de AFA emitiría una resolución, en los próximos días, manifestando que no hay impedimentos para que Marcelo Moretti continúe formando parte del Comité Ejecutivo. Se espera que el fallo final se dé a conocer a la par de la justicia ordinaria."

Es decir, si no hay impedimentos para que forme parte del Comité Ejecutivo de AFA, probablemente tampoco lo hayan para que vuelva a la presidencia de San Lorenzo.

image

Cabe recordar, que en el último tiempo, se mencionó en varias ocasiones que Moretti tiene la intención de volver a la presidencia del club de Boedo.

El mandatario en licencia, aseguró a diferentes medios que "para volver depende de la Justicia y de AFA".

Si ambos coinciden en que no hay nada que impida su regreso, probablemente retorne luego de que varias veces se mencione esto.

Será interesante ver la reacción de todo el arco político de CASLA. En el oficialismo algunos ya dejaron claro que si vuelve Moretti, renuncian a su cargo.

image

