Polémica con Duván Vergara: Le 'cortó' la cabeza al árbitro en el cruce con Cavani

Racing y Nicolás Ramírez, una historia tensa

La relación tirante entre Racing y Ramírez no comenzó en este clásico. El antecedente más cercano data de febrero, en un empate 1-1 ante Independiente, donde la Academia se sintió perjudicada.

En aquel encuentro, el árbitro cobró solo dos faltas a favor del equipo de Costas contra 18 para el Rojo. El DT no dudó en criticarlo en conferencia de prensa, afirmando que “no nos cobraron nada” y denunciando jugadas claras que no fueron sancionadas.

POLEMICACONDUVANVERGARALECORTOLACABEZAALARBITROENELCRUCECONCAVANIFOTO3

En el choque ante Boca, las estadísticas volvieron a encender la bronca: seis infracciones cobradas a favor de Racing frente a 19 para el Xeneize. El borrado del árbitro en la foto de Vergara es, para muchos, una imagen simbólica de la frustración acumulada. El gesto se viralizó rápidamente y sumó un capítulo más a la historia de desencuentros entre el plantel racinguista y Nicolás Ramírez.

Boca y Racing empataron 1 a 1 en La Bombonera

Boca y Racing igualaron 1 a 1 en La Bombonera, en un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El marcador se abrió a los 31’ del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43’ a través del delantero Milton Giménez.

Con este resultado, el “Xeneize” suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.

Embed - BOCA 1 - 1 RACING | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

Pocos saben lo que sucederá si Riestra le gana hoy a Defensa y Justicia

Polémica en River Plate por Miguel Borja y Germán Pezzella

Cachetazo a Ramón Díaz y bronca con Emiliano, el "pasante" que sueña con Corinthians

Gol de Barracas Central y escándalo por las groseras líneas que trazó el VAR

El caso Augusto Melo en Corinthians deja en evidencia a San Lorenzo y Marcelo Moretti

Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia