Duván Vergara se mostró molesto y explotó de la bronca contra el árbitro Nicolás Ramírez tras el empate entre Boca y Racing 1-1 en “La Bombonera” que correspondió a la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Polémica con Duván Vergara: Le 'cortó' la cabeza al árbitro en el cruce con Cavani
Duván Vergara estalló en sus cuentas de redes sociales contra el árbitro Nicolás Ramírez tras el empate entre Boca y Racing, lo borró en una publicación.
Con un contundente “pasó lo de siempre”, Gustavo Costas expresó su enojo y a él se le sumó Facundo Cambeses, una de las figuras del partido, quien sentenció que “en estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil”. Al día siguiente, Duván Vergara realizó un posteo en su cuenta de Instagram y en una de las fotos borró al colegiado.
Duván Vergara no le tuvo piedad a Nicolás Ramírez y lo borró
“Fue algo especial para mí. Era un sueño jugar en este estadio... Se me erizó la piel”, declaró tras el partido el colombiano, que acumula dos tantos en cinco encuentros con la camiseta de la Academia. Por eso quiso retratar el momento con varias fotos del clásico en sus redes sociales.
Pero la segunda imagen tiene un detalle que no pasa desapercibido. Se lo puede ver a él, en el medio de un tumulto, discutiendo con Edinson Cavani. De fondo, se hablan Rodrigo Battaglia y Agustín Almendra. Tratando de dispersar la situación está el propio Ramírez, del que podemos saber su identidad por su ropa, ya que su cara está completamente borrada.
Esta insólita edición es una muestra más del descontento de los futbolistas de Racing con el arbitraje, sobre al final del partido cuando, según argumentan desde Avellaneda, el árbitro inclinó la cancha cobrando las famosas “chiquitas” a favor del local. Sin ir más lejos, en el agónico empate de Boca, cuando el encargado de impartir justicia sancionó una falta dudosa sobre Milton Delgado.
Racing y Nicolás Ramírez, una historia tensa
La relación tirante entre Racing y Ramírez no comenzó en este clásico. El antecedente más cercano data de febrero, en un empate 1-1 ante Independiente, donde la Academia se sintió perjudicada.
En aquel encuentro, el árbitro cobró solo dos faltas a favor del equipo de Costas contra 18 para el Rojo. El DT no dudó en criticarlo en conferencia de prensa, afirmando que “no nos cobraron nada” y denunciando jugadas claras que no fueron sancionadas.
En el choque ante Boca, las estadísticas volvieron a encender la bronca: seis infracciones cobradas a favor de Racing frente a 19 para el Xeneize. El borrado del árbitro en la foto de Vergara es, para muchos, una imagen simbólica de la frustración acumulada. El gesto se viralizó rápidamente y sumó un capítulo más a la historia de desencuentros entre el plantel racinguista y Nicolás Ramírez.
Boca y Racing empataron 1 a 1 en La Bombonera
Boca y Racing igualaron 1 a 1 en La Bombonera, en un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El marcador se abrió a los 31’ del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43’ a través del delantero Milton Giménez.
Con este resultado, el “Xeneize” suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.
En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.
Más notas de Golazo24
Pocos saben lo que sucederá si Riestra le gana hoy a Defensa y Justicia
Polémica en River Plate por Miguel Borja y Germán Pezzella
Cachetazo a Ramón Díaz y bronca con Emiliano, el "pasante" que sueña con Corinthians
Gol de Barracas Central y escándalo por las groseras líneas que trazó el VAR
El caso Augusto Melo en Corinthians deja en evidencia a San Lorenzo y Marcelo Moretti
Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia