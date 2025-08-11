Cambios en el aeropuerto de Rosario: ¿Qué pasa con los vuelos?

* Solicitar la devolución total del pasaje sin costo.

Por su parte, las cancelaciones se realizarán de forma progresiva y los clientes podrán gestionar los cambios a través del portal "Mis Viajes" en latamairlines.com o por intermedio de su agencia de viajes.

Si bien el Aeropuerto de Sauce Viejo en Santa Fe surgió desde un principio como una opción de respaldo, Latam descartó la posibilidad de operar temporalmente desde allí.

En paralelo, Latam Airlines Brasil advirtió que el vuelo Rosario–San Pablo, previsto para inaugurarse el 30 de diciembre, podría sufrir cambios si las obras no finalizan en los plazos previstos.

image Alternativas para quienes se ven perjudicados por el cierre del AIR.

Tres meses sin vuelos en el Aeropuerto de Rosario

El aeropuerto cerrará el 20 de septiembre para la remodelación integral de su pista y la instalación de un nuevo sistema de balizamiento, trabajos que elevarán su categoría operativa de 1 a 3. Esto permitirá recibir aviones de mayor porte, de hasta 350 pasajeros, y operar con condiciones meteorológicas más adversas, como niebla intensa.

La obra será financiada íntegramente por la provincia de Santa Fe, que tomó el control del proyecto luego de que se cayera la licitación nacional. Según las autoridades, el objetivo es reabrir el 18 de diciembre, aunque la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó el cierre hasta el 29 de diciembre como plazo máximo.

Al respecto, la secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Mónica Alvarado, destacó que la modernización del balizamiento y la pista "colocará al Aeropuerto de Rosario entre los más importantes del país en términos operativos y de seguridad".

Mientras tanto, quienes tengan vuelos internacionales deberán adaptarse a las alternativas que ofrecen las aerolíneas, principalmente utilizando los aeropuertos de Buenos Aires o Córdoba. El anuncio de Latam podría ser el primero de una serie de definiciones que tomen las demás compañías que operan en la terminal rosarina, como Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines y Gol.

image Se viene importante remodelación.

Con relación a las obras, el ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, explicó que para cumplir con los plazos que estaban previstos, lo van a hacer mediante contratación directa.

"A partir del viernes 8 de agosto habrá una convocatoria para que todas las empresas interesadas puedan presentar ofertas para que, a partir del 20 de septiembre la pista pueda estar siendo remodelada y que el 18 de diciembre, si las condiciones permiten el trabajo diario, podamos tener la pista modernizada".

