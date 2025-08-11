Alberto Fernández irá a juicio oral y Fabiola Yañez lo quiere 12 años preso

Fernández, por su parte, negó las acusaciones en un escrito de 59 páginas, cuestionó la validez de las pruebas y sostuvo que no existen evidencias directas que respalden la imputación. Según su defensa, la causa se sustenta en interpretaciones subjetivas y en chats cuya autenticidad estaría en discusión.

Mientras la causa penal se acerca al debate oral, la Justicia resolvió un régimen provisorio de visitas entre Fernández y su hijo Francisco, que vive en España junto a su madre. Los encuentros se desarrollarán en Buenos Aires, una semana por mes, durante un plazo inicial de tres meses.

De concretarse el pedido del fiscal, el expresidente deberá sentarse en el banquillo para responder por los cargos que pesan en su contra, en un juicio que promete alta repercusión política y mediática.

