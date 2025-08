Tras 41 años, encontraron el cuerpo de un joven de 16 años que fuera asesinado en 1984

Fue el único medio que les dio espacio para contar su historia.

En esa oportunidad, el progenitor expresó su frustración ante la indiferencia policial:

La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon como 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, no que me lo robaron?.

En 2025, la familia no puede creer lo que está viviendo

“Yo preguntaba por él todos los días, era mi hermano mayor. Era todo para mí. Mis padres dejaron intacta su habitación, esperando que algún día regresara. Pobres mis viejos, repartieron miles de volantes y afiches con su foto” se quejó Javier.

Diego fue visto por última vez la tarde del jueves 26 de julio de 1984, en la esquina de Naón y Monroe, en el barrio de Belgrano.

Dijo que iba a visitar a un amigo. Nunca regresó. Cursaba sus estudios en la Escuela Técnica N.° 36 y jugaba al fútbol en las inferiores del club Excursionistas.

Todo cambió el 20 de mayo de 2024: obreros que demolían una antigua casona ubicada sobre avenida Congreso 3748 derribaron una medianera y hallaron fragmentos óseos en el terreno contiguo, en el número 3742. El lugar había estado alquilado entre 2002 y 2003 por Cerati y la actriz Marina Olmi.

El cuerpo estaba enterrado a apenas 60 centímetros de profundidad y, según determinó la autopsia, Diego Fernández había sido asesinado de una puñalada en el pecho que le fracturó la cuarta costilla derecha.

La principal hipótesis es que los agresores intentaron desmembrar el cadáver con un serrucho, aunque no lo lograron. Fue enterrado con apuro y sin cuidado. Actuaron de manera improvisada.

Tras el análisis genético, los restos fueron identificados como pertenecientes a Diego.

casa-gustavo-ceratijpg.webp Calle Congreso al 3700, apareció el cuerpo junto a una casa habitada por Gustavo Cerati

Quién fue y por qué, las principales incógnitas

“Saber es importante, agradezco al equipo de antropología forense por la labor que hicieron ” dijo Javier, el hermano de la víctima.

La Fiscalía ahora intenta reconstruir qué ocurrió en esa vivienda en 1984 y quiénes vivían allí en ese momento.

Entre los señalados se encuentran una mujer de edad avanzada y sus dos hijos, de apellido Graf, quienes podrían ser citados a declarar.

La madre del joven asesinado, ya anciana, recibió la noticia acompañada por sus otros dos hijos.

“Se fue comiendo una mandarina de mi casa, sin documento siquiera” disparó Javier.

Junto a los restos óseos se encontraron varios objetos personales que ayudaron a reconstruir la identidad del cuerpo:

-una suela de zapato,

-un corbatín azul de colegio,

-un llavero con una llave,

-un reloj Casio CA-90 con calculadora,

-una moneda de 5 yenes, que en los años 80 era utilizada como amuleto por algunos adolescentes.

“Mi viejo tenía un negocio de venta de repuestos de Auto Unión (DKW) y se movió todo lo que pudo, pero nunca tuvo respuestas. Necesitamos saber qué paso, para tratar de tener un poco de paz" cerró Javier.