La Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas de la localidad de Virasoro, en la provincia de Corrientes, paralizó por completo por 30 días la actividad en su planta lo que implicó 520 suspensiones de personal, al que además, adeudan salarios y el medio aguinaldo.
ALARMAS EN TODO EL PAÍS
Duro golpe: 520 suspensiones y paralización total de uno de los principales aserraderos del país
Todo el personal recibió la notificación oficial del parate del aserradero, pieza clave en la economía de Virasoro, que quedará totalmente inactivo, golpeando a empleados, proveedores y comercios que dependen de su actividad.
La delicada situación que atraviesan muchas industrias en el país suma así un nuevo capítulo en la forestoindustria de Corrientes, que agrava la incertidumbre laboral en la región.
La decisión, que comenzó a regir este 8 de agosto, responde a una crisis financiera que la firma arrastra desde hace meses y que ya había puesto en riesgo la continuidad de sus operaciones. Según trascendió en medios locales, la empresa mantiene salarios de julio y el medio aguinaldo sin pagar, y enfrenta un embargo judicial sobre una de sus cuentas.
Una pieza clave
Todo el personal fue convocado a la planta para recibir la notificación oficial del parate temporal. El aserradero, pieza clave en la economía local, quedará completamente inactivo, y como se mencionó, ello golpeará no solo a los empleados, sino también a proveedores y comercios de la zona que dependen de su actividad.
Desde el sindicato maderero advirtieron que el conflicto gremial-empresarial podría escalar, si no se cumplen los compromisos salariales y se levanta el embargo.
"Es un golpe muy duro para Virasoro y para toda la zona forestal del norte de Corrientes", reconocieron fuentes municipales a 'El Norte', que admitieron preocupación por el impacto económico y social que podría extenderse a otras localidades.
Cabe mencionar que además se trata de uno de los 10 aserraderos más importantes del país, por lo que su crisis enciende alarmas en todo el sector forestoindustrial.
Advertencias en la industria
La industria forestal es uno de los pilares productivos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aledañas. Economistas locales advierten que una prolongación de la suspensión podría provocar la pérdida definitiva de puestos de trabajo y una merma significativa en la recaudación municipal y provincial.
En el corto plazo, la reactivación de la planta dependerá de acuerdos judiciales y financieros que permitan levantar el embargo y obtener capital de trabajo para retomar la producción. Asimismo, el sindicato no descarta medidas de fuerza si no se regularizan los salarios en los próximos días.
A mediano plazo el desafío para Tapebicuá será reinsertarse en un mercado interno deprimido y con alta competencia internacional, mientras lidia con costos financieros elevados y una deuda laboral que sigue creciendo.
La Forestadora Tapebicuá pertenece al grupo que integra Celulosa Argentina, que también mantiene paralizadas sus plantas papeleras en Capitán Bermúdez y Zárate.
