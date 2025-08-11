Duro golpe: 520 suspensiones y paralización total de uno de los principales aserraderos del país

Desde el sindicato maderero advirtieron que el conflicto gremial-empresarial podría escalar, si no se cumplen los compromisos salariales y se levanta el embargo.

El cese de operaciones implica la detención completa de las líneas de aserrado y procesamiento, afectando no solo a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas y contratistas vinculados a la cadena forestal de la región

"Es un golpe muy duro para Virasoro y para toda la zona forestal del norte de Corrientes", reconocieron fuentes municipales a 'El Norte', que admitieron preocupación por el impacto económico y social que podría extenderse a otras localidades.

Cabe mencionar que además se trata de uno de los 10 aserraderos más importantes del país, por lo que su crisis enciende alarmas en todo el sector forestoindustrial.

image La Forestadora Tapebicuá pertenece al grupo que integra Celulosa Argentina, que también mantiene paralizadas sus plantas papeleras en Capitán Bermúdez y Zárate.

Advertencias en la industria

La industria forestal es uno de los pilares productivos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aledañas. Economistas locales advierten que una prolongación de la suspensión podría provocar la pérdida definitiva de puestos de trabajo y una merma significativa en la recaudación municipal y provincial.

En el corto plazo, la reactivación de la planta dependerá de acuerdos judiciales y financieros que permitan levantar el embargo y obtener capital de trabajo para retomar la producción. Asimismo, el sindicato no descarta medidas de fuerza si no se regularizan los salarios en los próximos días.

A mediano plazo el desafío para Tapebicuá será reinsertarse en un mercado interno deprimido y con alta competencia internacional, mientras lidia con costos financieros elevados y una deuda laboral que sigue creciendo.



