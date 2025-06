Industria nacional, en el abismo: La crisis golpea también a Papelera Tucumán

El conflicto se agravó en un momento clave de la negociación salarial a nivel nacional. El dirigente sindical cuestionó la conducta de la empresa y resaltó que, a pesar de los despidos, se están realizando nuevas contrataciones. "Esta decisión demuestra que no se trata de una medida estrictamente económica, ya que no se presentó un procedimiento preventivo de crisis", señaló Aguirre, que también subrayó la necesidad de que la compañía asuma su "responsabilidad social y laboral" y cumpla con el convenio colectivo de trabajo vigente.

image.png "Hubo despidos y hemos tenido un conflicto el mes pasado por esto. La situación es complicada en la fábrica, es la misma situación que sufre toda la industria como consecuencia de la política económica del gobierno", dijo a 'LV12', Ramón Aguirre, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria del Papel y Cartón de Tucumán.

El caso de Topper

Por otra parte, y ante la crisis en la industria del calzado que también afecta fuertemente a la provincia, donde se encuentra la fábrica de la exAlpargatas, el vicegobernador de Tucumán a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió el lunes a los delegados de la planta de Topper.

Allí, se impuso la reducción de la jornada laboral y hay 846 trabajadores preocupados por sus fuentes de trabajo.

Acevedo manifestó su preocupación por el impacto que la situación macroeconómica está teniendo sobre la producción y el empleo en las provincias. "Recepcionamos las inquietudes y las voy a transmitir al gobernador (Osvaldo Jaldo) cuando venga. Es una de nuestras fábricas, de nuestras industrias, y la situación para las pequeñas y medianas empresas cada vez se está agravando más", señaló.

image.png El vicegobernador de Tucumán, a cargo del Ejecutivo, se reunió con los delegado de la planta de Topper. Foto: Prensa Legislatura

En esa línea, el vicegobernador expresó la necesidad de que el Gobierno Nacional atienda las demandas de las economías regionales:

Hemos acompañado, vamos a seguir acompañando en lo que sea beneficioso, pero también es momento de decir que las provincias necesitamos que se vayan atendiendo los quehaceres de cada una. En el sur del país es grande la problemática con cierre de fábricas en Tierra del Fuego. También hay planteos sobre el abandono de rutas nacionales que afectan no solo a la producción, sino también a la vida misma Hemos acompañado, vamos a seguir acompañando en lo que sea beneficioso, pero también es momento de decir que las provincias necesitamos que se vayan atendiendo los quehaceres de cada una. En el sur del país es grande la problemática con cierre de fábricas en Tierra del Fuego. También hay planteos sobre el abandono de rutas nacionales que afectan no solo a la producción, sino también a la vida misma

Por su parte, Jorge Gaspar Fugaracho, secretario general de la seccional Tucumán de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), expresó:

Vinimos a plantear la situación que estamos atravesando como clase trabajadora, independientemente de la situación particular de Topper. Nuestra preocupación son los trabajadores: queremos cuidar las fuentes de trabajo, porque no vemos un buen panorama a futuro. Si bien hay un acuerdo vigente hasta febrero que garantiza la dotación actual, no vemos la luz, y por eso venimos a pedir apoyo para revertir esta situación y evitar perjuicios salariales para los compañeros Vinimos a plantear la situación que estamos atravesando como clase trabajadora, independientemente de la situación particular de Topper. Nuestra preocupación son los trabajadores: queremos cuidar las fuentes de trabajo, porque no vemos un buen panorama a futuro. Si bien hay un acuerdo vigente hasta febrero que garantiza la dotación actual, no vemos la luz, y por eso venimos a pedir apoyo para revertir esta situación y evitar perjuicios salariales para los compañeros

Actualmente, la planta emplea a 846 trabajadores, quienes están contemplados en un acta acuerdo que establece el mantenimiento de la dotación laboral hasta febrero de 2026.

La crisis en Scania

Luego del problema de los motores contaminantes, VW enfrenta la sanción a Scania: Mucho dinero por la ambición de ganar más dinero.

Sobre la crisis de Scania habló el secretario general de SMATA Tucumán, Luis Diarte, y en diálogo con 'FM La Tucumana 95.9', apuntó directamente a Nación: "El gobierno de Milei va a terminar destruyendo la industria nacional",

"La situación no nos tomó por sorpresa porque la empresa ya nos había informado que desde Brasil se habían caído cinco mil chasis. Eso impacta directamente en la producción local, porque no se requieren cajas de cambio, ni ejes, ni componentes", explicó.

Ante este panorama, se firmó un acuerdo de suspensión laboral hasta diciembre, con la posibilidad de utilizar hasta 40 días, en los que los trabajadores perciben el 75% del salario. "Esta semana, entre el 16 y el 22 de junio, la planta detuvo la producción. Desde hoy (por el lunes) , volvieron a la actividad", detalló.

Diarte manifestó una fuerte preocupación por la política económica del gobierno nacional: "Nos preocupa porque este gobierno abrió las importaciones, y los primeros que caen son los textiles, el cuero y después el resto de las actividades. Va a terminar destruyendo la industria nacional porque vamos a empezar a perder miles de puestos de trabajo".

En esa línea, denunció que muchas escalas salariales del sector automotriz ya están por debajo de la línea de pobreza, y advirtió sobre las consecuencias de una posible reforma laboral:

Nos quieren hacer creer que la flexibilización laboral es la solución para el trabajador argentino. Y no es así. Con las horas extras, el único que se beneficia es el empresario, mientras el trabajador es castigado con el impuesto a las ganancias Nos quieren hacer creer que la flexibilización laboral es la solución para el trabajador argentino. Y no es así. Con las horas extras, el único que se beneficia es el empresario, mientras el trabajador es castigado con el impuesto a las ganancias

Scania representa un actor clave en la economía de Tucumán, aportando divisas al país. Sin embargo, la situación es inestable. " Si esto no mejora, hay riesgo. Scania se maneja globalmente. Volkswagen ya tuvo suspensiones y retiros voluntarios. Nosotros también. El panorama no es bueno", remarcó.

Sobre el contexto regional, Diarte señaló que "Brasil también atraviesa dificultades", pero en el caso argentino se agrava por las decisiones internas:

El problema local es abrir las importaciones. Lo que firmamos con la empresa es una medida paliativa, esperando que la situación mejore El problema local es abrir las importaciones. Lo que firmamos con la empresa es una medida paliativa, esperando que la situación mejore

Finalmente, alertó sobre la magnitud de la crisis laboral: "Se han perdido 30 mil puestos de trabajo a nivel país en este último tiempo. En Tucumán estimamos una baja del 10%. En Scania hubo compañeros que aceptaron retiros voluntarios, y otros que lamentablemente se van a quedar sin trabajo".

