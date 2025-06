Rachel Zegler terminó en terapia después de hundir a Disney con Blancanieves

Rachel Zegler en terapia: Pastillas, dramas y excusas

Zegler no se bancó el vendaval y terminó escapando de la ciudad. Se refugió en Nueva Jersey, con su familia, y como contó en una nota con el medio i-D, empezó terapia y se medicó para la ansiedad. "Mi maldito psiquiatra me vio en todo esto", confesó. Dice que "no estaba funcionando" y que las pastillas fueron "un antes y un después".