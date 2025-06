DreamWorks y 'Cómo entrenar a tu dragón' dan cátedra a Disney sobre hacer remakes

DreamWorks entendió todo a la primera, Disney no

¿Alguna vez escuchó el dicho "Si no está roto, no lo arregles"? La clave del éxito de esta remake no está en haber cambiado la historia, sino en no tocar lo que funcionaba. Dean DeBlois, que dirigió la trilogía original, volvió al mando porque, según sus propias palabras, "no quería ver la versión de otra persona". Y ese tipo de decisiones se notan, pues esta versión live-action es prácticamente una fotocopia con esteroides de la de 2010: misma historia, mismos personajes, misma emoción. Solo que ahora todo se ve más real, más épico.