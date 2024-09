Milly Alcock, de House of the Dragon, se muestra como Supergirl y aviva las redes

El nuevo look de Milly Alcock para Supergirl

En unas fotos recientemente filtradas de la australiana Milly Alcock en el US Open, la actriz aparece con un pelo rubio mucho más claro que el de costumbre (ella es castaña clara), un estilo que muchos asocian con su próximo papel en el universo de DC como Supergirl en Woman of Tomorrow. Alcock, que se dio a conocer por House of the Dragon, está dejando claro con este nuevo look que dio inicio a su transformación como la icónica heroína de DC, famosa por su capacidad de volar y su impresionante fuerza.