El adoctrinamiento liberal llegó a Paka Paka: Zamba con Locke (y vuelve Dragon Ball)

Paka Paka dejó la historia argentina con próceres para dar clase de economía liberal con Tuttle Twins. Además, "arreglan" a Zamba para que quede más blanquito y que hable con Locke y Hayek.

En uno de los episodios, Locke dice que si el gobierno te garantiza salud o educación, no es bondad, es coerción. Y agrega: "Los únicos derechos que tenemos son los que no obligan a nadie a trabajar para nosotros". A eso se suma un nuevo Zamba que, según contaron desde adentro del canal, está "más blanquito" y redibujado. "Lo están arreglando", dicen en redes. Aunque no aclaran qué significa exactamente eso, la nueva versión parece tener menos Clorinda y más biblioteca austríaca.