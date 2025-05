Cuestión de celos: Javier Milei contra Victoria Villarruel según Julio Cobos

Lo que menos podes hacer en un día patrio, donde las escuelas hacen esfuerzo por las normas de convivencia, esta actitud de falta de respeto me parece que tiene que pensar que es el admirados N°1 de los que lo ven. Esto no lo favorece, apuntó Cobos. Lo que menos podes hacer en un día patrio, donde las escuelas hacen esfuerzo por las normas de convivencia, esta actitud de falta de respeto me parece que tiene que pensar que es el admirados N°1 de los que lo ven. Esto no lo favorece, apuntó Cobos.

Para ejemplificar, también propuso el caso de la relación entre Milei y la prensa. “¿Por qué descalifica tanto a los periodistas? Están cumpliendo su rol, equivocado o no, pero tienen la posibilidad de discernir. La institucionalidad no la podemos dejar de lado”, argumentó.

Según Cobos, los planes de Milei necesitan de un amplio apoyo social, lo que se traduce en la necesidad de un manejo institucional más fino. “Si nos manejamos todos los días en las redes con mensajes de odio, no ayuda", explicó respecto al desenvolvimiento de Milei en redes sociales.

TRIANGULO DE HIERRO.jpeg El triángulo de hierro no quiere a Victoria Villarruel.

Julio Cobos vs CFK

Por otra parte, Cobos explicó que la pelea entre Milei y Villarruel es de una naturaleza diferente a la que él sostuvo con Cristina Kirchner. Según el ex vice, su ruptura con la ex presidenta se produjo en un punto específico en el tiempo y que no tuvo vuelta atrás.

"Lo mío con Cristina fue un tema puntual que me condenó a no tener ninguna relación. Nos saludábamos forzosamente”, comentó. A diferencia de ello, Cobos vio posibilidades de una reconciliación entre Milei y Villarruel.

“Una Vicepresidenta tiene que tener la posibilidad de opinar y tener su agenda propia. Invito al presidente y la vice que se junten, limen asperezas. La gente los votó, los quiere ver juntos”, cerró.

cristina y cobos.jpg Julio Cobos y Cristina Kirchner.

Otras noticias de Urgente24

The Washington Post dice que García Cuerva cuestionó duro a Javier Milei

Roma no paga traidores pero Javier Milei no suma desde el odio y el rencor

La Roma misántropa de Javier Milei cuando García Cuerva habló de fraternidad, tolerancia y respeto

Alerta por temperaturas mínimas de 5°C en la semana del 26 al 30/5: ¿Caería aguanieve?