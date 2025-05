Roma no paga traidores pero Javier Milei no suma desde el odio y el rencor

Los fans de Javier Milei celebran cada vez que su líder denosta, agrede, calumnia o insulta a algún "econochanta" (economistas que no opinan igual que él), "ensobrados" (periodistas que lo critican), "traidores" (tipo Victoria Villarruel o Jorge Macri, al parecer Mauricio Macri no está en el listado, por desconocidos motivos), "la Casta" (kirchneristas, empresarios no amigos, sindicalistas, no aliados). Sin embargo, de acuerdo a la encuesta de Zuban Córdoba, no le suma a Milei, en año electoral, tal como esperaría La Libertad Avanza. Y la elección en Ciudad de Buenos Aires no necesariamente es la medida de lo que viene. Veremos el 08/06 en Misiones. Muchos señalan que es consecuencia de