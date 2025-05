El éxito mata galán, Liberty, McLaren,Red Bull, Ferrari, Mercedes: Anatomía de la F1

Lando Norris convirtió la pole position en victoria durante el Gran Premio de Mónaco, superando a su rival local de Ferrari, Charles Leclerc, y a su compañero de equipo de McLaren, Oscar Piastri, al final de una carrera estratégica, en la que Max Verstappen mantuvo la P1 hasta la penúltima vuelta con una estrategia alternativa.

Verstappen utilizó neumáticos descentrados, que permitió al piloto de Red Bull prolongar mucho más sus períodos, y le dio el liderazgo de la carrera en las últimas vueltas, pero cayó al 4to. lugar después de completar su 2da. parada requerida, a 1 vuelta del final.

Para argentinos: Franco Colapinto, quien venía con un fin de semana para el olvido luego de quedar último en casi todas las sesiones, redondeó una buena actuación en carrera para subir 5 posiciones con respecto a su posición de largada.

-Subió cinco posiciones

-Tuvo parciales con buen ritmo

-El equipo manejó bien las paradas

-Llevó a casa el auto sano



Como dije en el GP anterior: esto es de menor a mayor. No es para ansiosos. Y no es un partido de fútbol… pic.twitter.com/24iislVnAw — Matias Antico (@MatiasAntico) May 25, 2025

La F1 ha cambiado mucho desde que Liberty Media se hizo cargo del Gran Circo. También influyó Netflix, con su reality de las competencias. Es más: ahora llega Brad Pitt a los cines en junio.

El contexto del cambio ayuda a presentar a Toto Wolff, entrevistado por Josh Noble para Financial Times acerca de cómo anda la F1 en 2025. Wolff es un estándar del protagonista hoy día del mundo de la sofisticada y competitiva F1.

Toto-Wolff.webp Toto Wolff.

Torger Christian Wolff nació en Viena (Austria), es un expiloto, director ejecutivo de Mercedes-Benz en Fórmula 1, pero además tiene el 33% de las acciones de la escudería, luego de haber sido accionista de Williams (16%).

Wolff fundó compañías enfocadas en Internet: Marchfifteen, en 1998; Marchsixteen en 2004, y desde 2003 se enfocó -según Wikipedia- en inversiones estratégicas de empresas industriales medianas: la alemana HWA AG (49% en 2006), que hacía motores para la F3 de Mercedes Benz y el auto de carreras Gullwing Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Así entró en contacto con la automotriz.

También invirtió en BRR Rallye Racing, una de las empresas de rally más grandes de Europa. También es socio del ex piloto Mika Häkkinen en una compañía de gestión deportiva y estuvo en la representación de pilotos como Bruno Spengler, Alexandre Prémat y Valtteri Bottas.

Liberty y la nueva F1

-Hemos visto a muchos inversores profesionales entrar en el mundo del deporte en los últimos años. ¿Qué crees que los atrae?

-Hay dos aspectos. Primero, el deporte es un tema muy emocional. Muchas personas que han tenido éxito en los negocios pasan por alto el componente emocional de ganar o perder en el deporte porque es tan auténtico. Es algo crudo, en cierto modo, en ambos sentidos. Por eso, en el pasado, la gente veía a los equipos deportivos como inversiones de trofeos.

También les da más reconocimiento. Una gran empresa con grandes ganancias y un superyate es justo lo que tienen tus colegas. Así que ser dueño de un equipo deportivo te da un lugar en la mesa, te da una ventaja y, en definitiva, más oportunidades para tu propio negocio. Es una plataforma B2B.

Ese es un lado. Porque las emociones conectan a las personas. Rara vez se ven dos directores ejecutivos adultos abrazándose, salvo en un garaje de Fórmula 1 cuando ganan. O consolándose cuando el equipo pierde. Es una situación bastante excepcional.

Por otro lado, el dinero siempre buscará el retorno de la inversión (ROI). En el pasado, los equipos deportivos han generado rentabilidades interesantes para el sector del capital privado o para personas adineradas. Sobre todo en USA, esto fue posible con la introducción de los topes salariales. Los costes están fijados, por lo que todos los ingresos brutos (patrocinio, ingresos, venta de entradas, ingresos del estadio) se destinan directamente al EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos).

En la Fórmula 1, el punto de inflexión se produjo cuando Liberty [titular de los derechos comerciales] y la FIA [organismo rector del deporte] introdujeron el límite de costes. Los grandes equipos se opusieron fundamentalmente porque teníamos la capacidad financiera. Pero finalmente aceptamos la idea y eso desencadenó una situación similar a la de la NFL. [Los equipos de fútbol americano de la NFL deben cumplir con un límite anual en los salarios de los jugadores]. En la Fórmula 1, el punto de inflexión se produjo cuando Liberty [titular de los derechos comerciales] y la FIA [organismo rector del deporte] introdujeron el límite de costes. Los grandes equipos se opusieron fundamentalmente porque teníamos la capacidad financiera. Pero finalmente aceptamos la idea y eso desencadenó una situación similar a la de la NFL. [Los equipos de fútbol americano de la NFL deben cumplir con un límite anual en los salarios de los jugadores].

Luego llegó Netflix, con jóvenes pilotos promocionándose en redes sociales. Por eso, el deporte ha ganado una enorme popularidad entre grupos demográficos interesantes. Nuestra audiencia de mayor crecimiento son mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años. La edad promedio ha bajado. Hemos superado prácticamente cualquier otro deporte.

-Si analizamos el valor de mercado actual de la F1, vemos que hubo un período de enorme crecimiento. ¿Cree que queda mucho más por descubrir para un inversor que entra hoy?

-Hace unos años, se decía que el mundo se estaba volviendo loco cuando los Dallas Cowboys [equipo de fútbol americano] estaban valorados en US$ 4.000 millones. Ahora valen US$ 10.000 millones y todo el mundo dice: "¡Qué locura!". Si los equipos tienen éxito, el deporte prospera y los resultados crecen, se justifican valoraciones más altas.

En la Fórmula 1, esto se justifica por las valoraciones de sus competidores, los múltiplos de ingresos, los múltiplos de EBITDA [ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización], el crecimiento sostenible y los ingresos predecibles. Los contratos de patrocinio suelen tener una duración de entre tres y diez años. Los contratos de televisión, lo mismo. Se disfruta de una gran previsibilidad, algo que no siempre se consigue en un negocio convencional.

ECCLESTONEYPUTINFOTO3.jpg Bernie Ecclestone y Vladimir Putin.

De Ecclestone a Netflix

-¿El reciente auge de la F1 fue una tormenta perfecta o hubo una estrategia deliberada?

-La atracción cambió cuando Liberty compró el deporte. Bernie [Ecclestone] lideró el deporte durante más de 40 años y lo hizo grande. Pero cuando cambió de dueño, los nuevos dueños lo impulsaron a niveles completamente nuevos: la forma estadounidense de ver el deporte desde una perspectiva de entretenimiento. A los conservadores equipos europeos no nos gustaba que Netflix nos vigilara y no nos generara grandes ingresos.

Ferrari y Mercedes no participaron [en la serie de Netflix 'Drive to Survive'] durante el primer año. El famoso director de Ferrari en aquel entonces dijo: «Mercedes y Ferrari compiten por un campeonato mundial de Fórmula 1. No somos el Cirque du Soleil». Liberty permitió a los pilotos usar las redes sociales desde el paddock y los equipos. Eso nos dio un gran impulso en esas plataformas en crecimiento.

Luego llegó la COVID-19 y la gente estaba en casa, viendo. Después, [los polémicos sucesos de Abu Dabi en] 2021, donde a Lewis (Hamilton) se le negó un 8vo. campeonato mundial, los interesantes pilotos jóvenes despertaron el interés del público más joven.

El deporte es auténtico. Despierta emociones porque el cronómetro es real. El entretenimiento sigue al deporte, no al revés. No creamos un espectáculo para luego llamarlo deporte. Es una competición entre los mejores hombres y las mejores máquinas. Eso es entretenimiento.

El Gran Circo

-Al observar esa secuencia de eventos, ¿cómo se mantiene ese impulso? ¿Cómo se asegura de que no se convierta en una moda pasajera?

-La Fórmula 1 existe desde hace 75 años. Siempre ha sido uno de los deportes más importantes del mundo. Somos globales. Por lo tanto, no participamos solo en una región geográfica, sino en todo el mundo. Por lo tanto, no somos vulnerables a, digamos, fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo.

Los únicos eventos más importantes son los Juegos Olímpicos y el Mundial, y se celebran cada cuatro años. Tenemos 24 carreras al año. Cada una de ellas genera la visibilidad de un Super Bowl. Nuestras carreras se agotan. Las más importantes atraen entre 350.000 y 450.000 espectadores en directo.

Ofrecemos un espectáculo: competencia feroz, personajes interesantes, narrativa dentro y fuera de la pista. Es un reality deportivo honesto, y creo que ese formato funciona.

-¿Cómo logras un equilibrio entre construir una nueva audiencia y mantener contentos a los fans tradicionales?

-Para nuestra sorpresa, los intereses de ese público coinciden. El público más joven es un fanático incondicional. Sigue los entrenamientos libres, conoce el reglamento al detalle y comprende la vida de los pilotos. Son creadores de contenido. Al mismo tiempo, nuestros fans incondicionales siguen existiendo por amor al deporte y a la tecnología.

-En estas conversaciones sobre aficionados antiguos y nuevos, a menudo se habla del producto que se vende al público. La mayoría de los deportes no han cambiado su producto en años. ¿Crees que el producto de la Fórmula 1 está actualizado, preparado para el futuro, o necesita cambiar para satisfacer a un público cambiante?

-Luchamos por atraer la atención en una economía de reconocimiento, y eso ocurre contra todo tipo de formatos, equipos deportivos y formatos mediáticos. Nuestra ventaja es que tenemos un ADN de 75 años que la gente comprende. Pero debemos mantenernos alerta.

Pero la F1 se ha convertido en lo que es porque no hemos cambiado. No hemos cambiado la esencia del deporte en los últimos 75 años. Se enciende la luz verde. Gladiadores en máquinas modernas compiten entre sí. Hay un podio con el primero, el segundo y el tercero. Hay un campeonato de constructores. Hay un campeonato de pilotos.

Repito, y abuso de la palabra "fundamental". Fundamentalmente, el cronómetro nunca miente. Nunca debemos crear entretenimiento que no sea fiel a esta filosofía. Entonces, ¿qué pueden aprender otros deportes? Creo que hay que forjar el ADN propio y mantenerse fiel a él. Con el tiempo, si se generan emociones, estas crecerán.

Estamos modificando las regulaciones, agregando una carrera sprint, cambiando las regulaciones técnicas, pero la esencia no ha cambiado.

mclaren-mcl39_1wpb74jr784t1jnlblu7hhmr5.jpg McLaren usa motores Mercedes pero ha logrado mejores rendimientos con su chasis.

2026

-¿Qué tan grandes serán los cambios en las reglas de 2026?

-El cambio de normativa de 2026 es el más importante hasta la fecha. Los motores se convierten en híbridos 50/50: 50% de combustión con combustible 100% sostenible y 50% de electricidad. Esto refleja lo que está sucediendo en los coches de carretera. Es revolucionario.

A esto se suman las nuevas regulaciones de chasis para reducir la resistencia aerodinámica de los coches y hacerlos más aerodinámicos para afrontar la reducción de energía disponible. En conjunto, se trata del cambio regulatorio más radical de la historia.

Entonces, en términos del equilibrio competitivo, ¿es este un restablecimiento importante?

Todo cambio importante en las reglas tiene el potencial de reequilibrar la parrilla. Cuando ganamos 8 campeonatos consecutivos, las reglas cambiaron 3 veces para revolucionarla. Logramos mantenernos en la cima hasta 2022, cuando regresaron los coches de 'efecto suelo'. No fuimos competitivos y no hemos recuperado el ritmo desde entonces.

Somos uno de los mejores equipos. Ganamos carreras. Tenemos una buena imagen, contenido y narrativa atractivos. Pero no hemos ganado ningún campeonato. 2026 traerá igualdad de oportunidades y riesgos.

mercedes-amg-desvela-nuevo-w15_69.jpg Mercedes Petronas 2025. En teoría, poderoso. Pero en la realidad, no tanto.

De McLaren a Ferrari

-A los aficionados les gusta ver ganar a los mejores pilotos y equipos. Pero, ¿son el riesgo y la imprevisibilidad más importantes para el interés a largo plazo en la F1?

-Sí. Por eso aceptamos el límite de presupuestos: para crear igualdad de condiciones. Ahora un equipo puede pasar de poco competitivo a competitivo. Fíjense en McLaren. Durante muchos años no estuvieron entre los 3 primeros, y ahora lideran, con 2 pilotos luchando por el campeonato mundial de pilotos y el campeonato de constructores.

Hoy, 4 equipos pueden ganar un Gran Premio. 8 pilotos tienen una máquina capaz de ganar carreras y el campeonato. Así que ya está sucediendo.

-Hablaste de que los pilotos son más activos en redes sociales y que los fans los siguen. Cuando diriges un equipo, ¿cómo consigues que los fans se mantengan fieles al equipo en lugar de al piloto?

-Antes, solo Ferrari lo lograba. Ferrari ha estado en el deporte desde su creación y es una de las marcas de autos deportivos con mayor reconocimiento mundial, además de haber sabido conectar emocionalmente con la marca. Pero Lewis Hamilton nos ayudó a convertir a los aficionados de los pilotos en aficionados de Mercedes. Los equipos ahora tienen seguidores fieles. Los aficionados siguen con McLaren, Ferrari, Aston Martin y con nosotros en las buenas y en las malas.

Los nuevos pilotos jóvenes también despiertan interés. Kimi Antonelli es un crack y ya cuenta con una afición apasionada tras tan solo unas pocas carreras. Esto también refuerza el apoyo al equipo. Las historias son importantes: desde Lewis [Hamilton] contra [Nico] Rosberg, pasando por el éxito de Lewis, la llegada de George Russell y ahora la marcha de Lewis y un joven de 18 años en su lugar.

Creo que por eso los equipos han logrado crear una afición fiel. De alguna manera, lo hemos visto en equipos de fútbol americano o de la NFL, donde sigues a tus padres. Tu padre, tu madre o tu familia son fanáticos de los New York Giants y lo superas en las buenas y en las malas, en las derrotas y en las victorias. Vemos un poco el mismo fenómeno ahora entre nosotros.

Franco Colapinto Franco Colapinto, una esperanza argentina en la F1.

El éxito mata galán

-Entonces, cuando piensas en los conductores, ¿conducir rápido ya no es suficiente? ¿También hay que ser atractivo y carismático?

-Ser guapo y carismático te ayuda por un tiempo, porque las personalidades interesantes siempre generan expectación. Pero si no lo justificas con el rendimiento, los aficionados te abandonarán tan rápido como se unieron. Al final, todo se reduce al talento y el éxito. Si no lo tienes, la gente se inclina por pilotos y equipos más exitosos.

-Hemos hablado mucho sobre los cambios en la F1, el aumento de las valoraciones, el interés inicial por la inversión, la nueva afición y el cambio de hábitos de esa afición. ¿Cómo crees que se vislumbra la próxima fase de crecimiento de la F1?

-Estamos expandiendo nuestro deporte y seguiremos haciéndolo en Estados Unidos gracias a la visibilidad y el crecimiento de los ingresos. Tenemos nuevos eventos y formatos creados desde el principio, como la Fórmula 1 75, similar al Draft de la NFL [el evento anual en el que los equipos de la NFL seleccionan a los jugadores de fútbol americano universitario para unirse a sus equipos]. Creo que fue algo fantástico. La película de la Fórmula 1 se estrenará a principios del verano. Creo que todo eso contribuye al atractivo del deporte.

Pero debemos proteger este deporte. Es un Santo Grial. Podría retroceder a principios de la década de 2000 si no se gestiona con cuidado: aún goza de reconocimiento mundial, pero es menos popular que hoy.

