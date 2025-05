El difícil Sam Altman y la loca carrera por llevar OpenAI a las nubes

Sam-Altman-Jony-Ive.webp Jony Ive (izq.) y Sam Altman.

A la caza de talento

En estos días, Sam Altman está intentando absorber todo el recurso humano disponible para dominar la inteligencia artificial, y va detrás de los investigadores superestrellas, apodados 'CI'.

La agencia Reuters entrevistó a una docena de personas que han estado involucradas en el reclutamiento de investigadores de IA.

Ariel Herbert-Voss, director ejecutivo de la startup de ciberseguridad RunSybil y exinvestigador de OpenAI que se unió a la lucha por el talento tras fundar su propia empresa: “Es un ajedrez. Quieren avanzar lo más rápido posible, por lo que están dispuestos a pagar mucho por candidatos con experiencia especializada y complementaria, como las piezas del juego. Se preguntan: ¿Tengo suficientes torres? ¿Suficientes caballos?”.

Noam Brown, uno de los CI de OpenAI comentó que, al explorar oportunidades laborales en 2023, se vio cortejado por la élite tecnológica:

un almuerzo con el cofundador de Google, Sergey Brin ;

; una partida de póker con Sam Altman ; y

; y la visita en jet privado de un inversor entusiasta.

Finalmente, dijo Brown, eligió OpenAI porque se comprometió a aportar recursos, tanto humanos como informáticos, detrás del trabajo que le entusiasmaba.

"En realidad, financieramente no era la mejor opción que tenía", dijo, explicando que la remuneración no es lo más importante para muchos investigadores. Eso no ha impedido que las empresas inviertan millones de dólares en bonificaciones y paquetes salariales para investigadores estrella.

A algunos investigadores destacados de OpenAI que han mostrado interés en unirse a SSI, la nueva empresa del exdirector científico Ilya Sutskever, se les ofrecieron primas de retención de US$2 millones, además de aumentos de capital de US$20 millones o más, si permanecían en OpenAI, según Reuters. A algunos solo se les ha exigido permanecer 1 año en vez de 3 o 4 o 5 para recibir la bonificación completa.

Otros investigadores de OpenAI que han recibido ofertas de Eleven Labs han recibido bonificaciones de al menos US$1 millón para permanecer en OpenAI. Los investigadores más destacados de OpenAI reciben regularmente compensaciones superiores a los US$10 millones anuales, según las fuentes.

La salida en septiembre de Mira Murati, directora de tecnología de OpenAI y fundadora de una startup rival de IA, ha intensificado la lucha por el talento en IA. Murati, conocida en OpenAI por sus habilidades de gestión y su capacidad de ejecución, contrató a 20 empleados de OpenAI antes de anunciar la creación de su empresa en febrero. Ahora ha conseguido atraer a más investigadores de OpenAI y otros laboratorios, y el equipo cuenta ya con unas 60 personas, según Reuters. Aunque la empresa no tiene ningún producto en el mercado, Murati se encuentra en pleno proceso de cierre de una ronda de financiación semilla récord, gracias a la solidez de su equipo.

“En mi equipo tengo matemáticos extraordinariamente talentosos que no habrían llegado a este campo si no fuera por el rápido progreso que estamos viendo ahora”, dijo Sébastien Bubeck, quien dejó su puesto como vicepresidente de investigación de GenAI, en Microsoft, para unirse a OpenAI. "Estamos viendo una afluencia de talento de todos los campos que se dedica a la IA. Y algunas de estas personas son muy inteligentes y marcan la diferencia".

Mira Murati y Sam Altman.jpg Mira Murati y Sam Altman.

Un visionario con un problema de confiabilidad

¿Quién es este Sam Altman, que agita el mercado y disputa talento? (Aunque también lo pierde).

Dos libros cuentan una historia similar sobre OpenAI, y un comentario comparativo en The Economist permite avanzar sobre quién es Altman.

El optimista, por Keach Hagey (WW Norton, 384 páginas);

El imperio de la IA, por Karen Hao (Penguin Press, 496 páginas).

libros sobre sam altman.jpg 2 libros en simultáneo sobre Sam Altman y OpenAI.

Leamos:

En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses y lo trajo a la Tierra. Pagó por ello al ser atado por la eternidad a una pared de roca, donde un águila lo atormentaba a diario picoteando su hígado. Ese fue el precio de la primera gran tecnología de la humanidad. En el siglo XXI, la historia de Sam Altman , cofundador y director ejecutivo de Open AI , también tiene un toque prometeico. Encabezó la creación de Chat GPT, que se lanzó a fines de 2022, asombrando al mundo: de repente, se desataron las capacidades revolucionarias y los riesgos de la inteligencia artificial generativa (IA). Un año después, los dioses caprichosos, es decir, la junta sin fines de lucro de Open AI, intentaron desterrarlo. Sin embargo, a diferencia de Prometeo, el Sr. Altman salió ileso. (…)

'El Optimista', de Keach Hagey, es lo que podría llamarse 'la versión autorizada'. Ella tuvo acceso al Sr. Altman y a muchos de los personajes principales de su historia, incluyendo a su familia y amigos. Su personalidad es tan vívida y compleja que su historia nunca decae. No es una hagiografía.

Karen Hao no tuvo ese acceso para 'Empire of AI'. Open AI la mantuvo a distancia, lo que le da mayor fuerza a su relato. Ambos libros revelan rasgos inquietantes sobre el Sr. Altman, Open AI y la cultura de Silicon Valley que conviene tener presentes en medio del revuelo en torno a la IA generativa.

El Sr. Altman es un personaje cautivador. Tal como dice la Sra. Hagey, lo primero que llama la atención de él es su baja estatura y la intensidad de su mirada, "como si estuviera hablando con la persona más importante del mundo". Criado en el Medio Oeste estadounidense, desde joven fue un genio de la tecnología con un ingenio sorprendente. Demostró ser un defensor nato: a los 17 años, escandalizó en una asamblea escolar al revelar su homosexualidad para promover los derechos de los homosexuales.

A lo largo de su carrera, ha combinado la ambición de crear tecnologías revolucionarias con un don para la narración, lo que le permite recaudar grandes sumas de dinero para financiar sus sueños. Empezó con una aplicación de rastreo de ubicación para teléfonos llamada Loopt. Desde entonces, sus grandes apuestas han incluido una criptomoneda respaldada por escaneos oculares para certificar la identidad digital en un mundo de IA; la prolongación de la vida mediante tecnología de rejuvenecimiento celular; la fusión nuclear; y, por supuesto, la búsqueda de la superinteligencia.

Algunos comparan sus habilidades con el "campo de distorsión de la realidad" de Steve Jobs: el cofundador de Apple podía hacer creer a la gente lo que creía imposible. Pero a diferencia de Jobs, quien a menudo era brusco, el Sr. Altman es un oyente atento que sabe cómo presentar lo que ofrece de forma atractiva.

Desde el principio, su don de gentes le ha atraído a mentores influyentes. Paul Graham, cofundador de Y Combinator (YC), una incubadora de startups, comentó sobre el Sr. Altman: "Podrías lanzarlo en paracaídas a una isla llena de caníbales y regresar en cinco años, y sería el rey". De hecho, el Sr. Graham y su socia, Jessica Livingston, cedieron las riendas de YC al Sr. Altman en pocos años, elevándolo a los 28 años a una posición de poder casi inigualable en el panorama de las startups de Silicon Valley.

altman milei.png Sam Altman y Javier Milei.

Jugando con fuego

Incluso entonces, existían dudas sobre su franqueza. "Si Sam sonríe, es con mucha intención", le dice un exfundador de YC a la Sra. Hao. "Sam solo ha sonreído de forma incontrolable una vez, cuando [el Sr. Graham] le pidió que se hiciera cargo de YC". En Loopt, empresa que vendió por US$ 43 millones en 2012, sus colegas intentaron en dos ocasiones convencer a la junta directiva de que lo despidiera como director ejecutivo porque, tal como afirma la Sra. Hagey, perseguía sus propias ideas sin informarles. Sus preocupaciones sobre su fiabilidad se recogen en ambos libros, incluso si, al final, sus patrocinadores financieros permanecieron leales.

Del mismo modo, en YC, el Sr. Graham y la Sra. Livingston se sintieron frustrados por el trabajo extracurricular del Sr. Altman en Open AI, empresa que fundó con Elon Musk y otros en 2015, mientras aún dirigía YC. La Sra. Livingston lo despidió, pero, como relata la Sra. Hagey, dejó un legado de caos. No solo estaba supervisado por una junta directiva ineficaz, sino que también había utilizado el capital de YC para atraer a gente a Open AI. Afirma que algunos socios de YC percibieron un posible conflicto de intereses, "o, al menos, un aprovechamiento indecoroso de la marca YC para los proyectos personales de Altman".

Estos detalles son importantes. Ambos relatos sugieren que su ambición, velocidad y su ingeniosa forma de decirle a la gente solo lo que quiere oír estuvieron a punto de desmantelar Open AI. Paradójicamente, algunas de estas mismas características ayudaron a Open AI a acumular enormes cantidades de dinero y potencia computacional, por no mencionar la enorme cantidad de datos extraídos de internet para alimentar sus modelos, lo que contribuyó a que la empresa se posicionara como líder en IA generativa.

En una ocasión, conocida como "el divorcio", distanció tanto a algunos investigadores de Open AI centrados en la seguridad que ellos abandonaron la empresa y fundaron uno de sus principales rivales, Anthropic, en 2021.

En otra ocasión, conocida como "el tropiezo", fue despedido de forma sensacional después de que sus principales colaboradores y la junta directiva perdieran la confianza en él porque, como se afirma en ambos libros, les contaba historias contradictorias y no les daba respuestas directas sobre sus actividades de inversión y las de Open AI. Sin embargo, regresó triunfalmente unos días después, cuando se dieron cuenta de que la empresa podría quebrar sin él.

Detrás de ambos episodios, y a través de ambos libros, está la lucha ideológica entre aquellos que favorecen la velocidad sobre la seguridad al implementar la IA generativa.

La IA abierta ha sufrido mucho por una grieta interna entre los "pesimistas" y los "babyboomers". Muchos de los pesimistas son parte del movimiento de altruismo efectivo (EA), una filosofía filantrópica destinada a encontrar la forma más potente de ayudar a otros, que mostró un gran interés en los riesgos posiblemente catastróficos de la IA.

Los babyboomers, o "aceleradores efectivos", están más preocupados de que si Estados Unidos no gana la carrera de la IA, China lo hará. En realidad, tal como señala la Sra. Hao, son dos caras de la misma moneda. Cada uno se esfuerza por ampliar los límites de la superinteligencia de las máquinas hasta donde sea seguro o posible, incluso si uno advierte sobre "fuego y azufre" y el otro ofrece "visiones del cielo".

A lo largo de los dos libros, las divergencias subrayan la pregunta central de su historia común: ¿justifica el fin -la búsqueda de una IA superinteligente-, utilizar cualquier medio? La Sra. Hagey parece creer que sí. Justifica parte del comportamiento del Sr. Altman como una aversión al conflicto y una mentalidad de "avanzar y romper cosas", común en Silicon Valley.

La Sra. Hao, por su parte, acusa a Open AI de traicionar su misión. Critica no solo al Sr. Altman, sino también a los directivos de empresas rivales, quienes, según ella, se encuentran en la misma lucha de poder. Afirma que los modelos de IA generativa son "monstruosidades" que consumen demasiados datos, energía y recursos naturales. Sin embargo, se excede al comparar Open AI y otros laboratorios con imperios coloniales.

Pero, considerando la evidencia de ambos libros, sus preocupaciones sobre el Sr. Altman parecen válidas. En cualquier organización, un director ejecutivo que no parezca plenamente confiable es un problema. Esto es especialmente cierto al frente de una empresa como Open AI, que desarrolla tecnologías potencialmente prometedoras."

