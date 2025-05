Blanqueo permanente: El plan de Milei para formalizar US$ 250.000 MM

Los dólares escondidos

Según datos del INdEC, los argentinos tienen entre US$ 213.000 millones y US$ 246.000 millones fuera del sistema financiero, principalmente en billetes físicos, cajas de seguridad y activos no declarados. Esta masa de capital dormido representa casi la mitad del PBI argentino, y su reingreso, aunque sea parcial, implicaría una recomposición significativa del balance del sistema financiero.